Wine&Walk 2025: Ne propustite vinsku avanturu uz koju ćete zapjevati

Međimurje, zeleni biser na sjeveru Hrvatske, ove će jeseni biti u znaku prve Wine&Walk manifestacije koji će se održati 25. listopada 2025. godine u srcu pitomih brežuljaka oko Štrigove.

"Wine&Walk nije samo obična vinska manifestacija; to je prava šetnja kroz povijest i duh Međimurja gdje se susreću tradicija i suvremenost, mirisi domaće kuhinje i zvuci slavne međimurske popevke. Ova glazba je i dalje živući simbol identiteta, uvrštena na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine, koja dodatno oplemenjuje ovo nezaboravno iskustvo" - rekli su na predstavljanju projekta u zagrebačkom restoranu Tajer, Zvjezdana i Kristijan Kovačić, organizatori ove manifestacije koju je podržala Turistička zajednica Međimurske županije.

Staza koja čeka brojne zaljubljenike u vinsku kapljicu, posebno u Pušipel autohtono vino ove regije koje je nedavno dobilo i prvi Svjetski centar Pušipela u Štrigovi, duga je 12 kilometara. Prekrasna staza posjetitelje vodi kroz devet vinskih postaja, gdje predstavnici devet renomiranih vinarija iz regije izlažu svoja vina - od prepoznatljivog Pušipela, preko pjenušaca do vrhunskih berbi i predikata koje stvaraju posvećeni vinari. Svaki gutljaj na ovoj ruti vodi kroz terroir međimurskih brežuljaka koji daju vina neponovljivih nota i prepoznatljivost.

'Iskusite spoj prirode, tradicije i suvremenosti...'

"Domaćini iz Svjetskog centra Pušipela, smještenog u Domu kulture Štrigova, srdačno će ugostiti sve ljubitelje vina. Osim vinskih delicija, posjetitelje čekaju i raznovrsni obroci tradicionalne gastronomije koji čine savršen spoj okusa s vinom. Na nekoliko mjesta duž staze održat će se i glazbeni nastupi koji na različite načine interpretiraju pjesme međimurske popevke, donoseći dodatnu dimenziju užitka kroz vrhunske izvedbe. Kao što možete zaključiti jesen će u Međimurju biti posebna" - rekao je na press konferenciji Rudi Grula, direktor Turističke zajednice Međimurske županije dodajući kako će se tijekom Međimurje Wine & Walk eventa održati i kušanje Mladog vina-prvih kapljica berbe ove vinske godine.

Foto: Nikola Zoko

"Wine&Walk u Međimurju poziva sve zaljubljenike u prirodu, vino i dobar provod da zakorače u ovaj jedinstveni doživljaj. Iskusite spoj prirode, tradicije i suvremenosti, koji ostavljaju lijepe uspomene, nove prijatelje i želju da se uvijek iznova vraćate u ovaj zeleni kutak Hrvatske" - zaključili su Međimurci na kraju press konferencije dodajući kako za više informacija i ulaznice posjetite Entrio.hr ili kontaktirajte organizatora na info@good-vibration-travel.com.

