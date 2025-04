Blagdanski ručak za Uskrs: Donosimo 15 recepata idealnih za ovaj svečani dan

Vrijeme blagdana ujedno je i vrijeme kada se većina obitelji okuplja za nešto svečanijim ručkom. I ovog Uskrsa će biti tako. Pripremat će se tradicionalni specijaliteti, a kuhinje će zamirisati poznatim mirisima koji označavaju da je vrijeme Uskrsa.

I dok se neki uvijek drže provjerenih recepata koji se godinama prenose s generacije na generaciju mnoge domaćice, ili domaćini, ponekad požele pojednostavniti stvari ili promijeniti neke tradicije. U slučaju da se se poželjeli promjene ili jednostavno nemate vremena napraviti sve baš kao svake godine donosimo vam 15 recepata koji mogu obogatiti vaš blagdanski obiteljski jelovnik i razveseliti vaše ukućane.

Predjela za uskrsni ručak

Za blagdane ručak obično počinje predjelom. Sigurno imate svoja omiljena i uobičajena, ali evo nekoliko recepata za nešto drugačija uskrsna predjela kojima možete obogatiti svoj obiteljski objed.

Recept za punjena jaja

Jaja su uskrsni klasik, a ima li boljeg predjela za uskrsni ručak od punjenih jaja? Jednostavna punjena jaja su ukusna i praktična namirnica koju možete pripremiti za bilo koju prigodu. Recept nije samo brz, već je uvelike prilagodljiv vama i vašim prehrambenim navikama i preferencijama.

Recept za slavonsku satricu

Omiljeni bećarski dodatak jelima definitivno je slavonska satrica. Radi se od svježeg kravljeg sira, vrhnja, mladog luka i nezaobilaznog sastojka svim slavonskim jelima - dimljene mljevene crvene paprike.

Recept za kuhanu šunku

Uskrs ne može biti potpun bez svojih nezamjenjivih klasika, a kuhana šunka svakako zaslužuje mjesto u centru pozornosti. Sočna, aromatična i bogata okusima, kuhana šunka je zvijezda svakog stola. Istražili smo sve tajne pripreme kuhane šunke za ovaj posebni dan.

Recept za uskrsnu pletenicu s jajima

Glavnu ulogu na svakom uskrsnom stolu moraju imati pisanice, a pletenica je predivan način da ih prezentirate. Radi se o klasičnoj pletenici koja ima "džepiće za jaja" i osim što se može prilagoditi vašim željama i ukusima, sigurno neće ostati nezamijećena.

Mladi luk i rotkvice

Iako su mladi luk i rotkvice prave proljetne poslastice koja često zauzimaju mjesto na uskrsnom stolu, na tržnicama ih možemo pronaći mnogo prije, ali i nakon blagdana. Međutim, mnogi ih jedu isključivo u ovo doba godine, zanemarujući njihove brojne zdravstvene prednosti. Istražili smo zašto bi mladi luk i rotkvice trebali postati stalni gosti u vašoj prehrani, i to ne samo za Uskrs.

Recept za francusku salatu

Francuska salata, jedan od najpoznatijih blagdanskih priloga, uvijek se nađe na stolu. Ova slasna mješavina, poznata i kao Ruska ili Olivier salata, svoje korijene vuče još iz 19. stoljeća. S vremenom je nastalo mnoštvo varijacija ove salate – od verzija s kukuruzom, jabukama i limunom do onih s raznim neuobičajenim sastojcima koji joj daju poseban šarm. Bez obzira na to koja verzija bila na vašem stolu, francuska salata uvijek ostaje omiljeni klasik koji se s užitkom jede.

Glavna jela za uskrsni ručak

Donosimo recepte za nekoliko klasika blagdanskog stola ovisno o kraju iz kojeg dolazite. No tu je i recept za patku, jer možda ovog Uskrsa želite nešto drugačije.

Recept za janjetinu u pećnici

Janjetina je za mnoge više od običnog obroka, to je prava gurmanska poslastica koja se ne priprema svaki dan, već se čuva za posebne trenutke. Blagdani i svečana okupljanja idealne su prilike da se ova sočna delicija nađe na stolu. Iako njezin bogat okus osvaja na prvu, priprema janjetine može zbuniti one koji se s njom još nisu upustili u kulinarsku avanturu, no uz prave savjete, svaki zalogaj može postati vrhunski doživljaj.

Recept za šunku u kruhu

Osim kuhanih jaja, mladog luka i pince, jedno od jela koje se tradicionalno poslužuje za Uskrs je šunka u kruhu. Miris svježe pečenog kruha u kombinaciji s mirisom domaće šunke jednostavno je neodoljiv. Iako na prvi pogled može izgledati komplicirano, malo više truda u pripremi ovog jela zasigurno će se isplatiti.

Recept za puricu s mlincima

Purica s mlincima nezaobilazno je jelo na brojnim hrvatskim blagdanskim stolovima, koje simbolizira obiteljsku toplinu i tradiciju. Ova gastronomska delicija savršeno spaja sočnost pečene purice s bogatim okusom mlinaca natopljenih u aromatičnim sokovima mesa.

Recept za pečenu patku

Kako se u mnogim kućanstvima ne jede često, pečena patka idealno je jelo za posebne prigode. Osim toga, njena priprema nije prekomplicirana, a najviše vremena za pripremu će uzeti samo pečenje u pećnici. Istražili smo kako se priprema pečena patka i na što obratiti pozornost.

Desert nakon uskrsnog ručka

Nakon ručka tražit će se nešto slatko. To su dani kada se svi opustimo i manje pazimo na unos kalorija. I treba se ponekad opustiti i priuštiti sebi neke ukusne slatke zalogaje poput ovih na koje ćemo vas podsjetiti u nastavku.

Recept za domaću makovnjaču

Makovnjača je jedan od blagdanskih klasika za svaki stol. Vole ju i mladi i stari stoga nije ni čudo što brzo nestane s tanjura. Kako biste vi i vaši voljeni uživali u makovnjači i nakon blagdana, najbolje je ispeći ovaj kolač naveliko.

Recept za domaću orahnjaču

Bilo da je pečena u obliku rolade ili kao savršeno upleten pletenac, orahnjača je slastica koja nikada ne izlazi iz mode. Tajna izvrsnog okusa ove rolade dolazi iz punjenja napravljenog od oraha, a tijesto je često aromatizirano koricom limuna ili naranče.

Recept za cheesecake

Deserti koji se pripremaju bez pečenja favoriti su mnogim kuharima, a jedan od najomiljenijih je svakako cheesecake. Ako ovaj Uskrs želite dašak svježine za svojim stolom, cheesecake je obavezan dio. Možete ga ukrasiti malim čokoladnim jajima ili keksićima u obliku zečeva za taj poseban uskrsni osjećaj.

Recept za pincu

Pinca, poznata i kao sirnica, jedno je od najslađih uskrsnih jela. Posebno je popularna u Dalmaciji, Istri i nekim dijelovima Primorja i najčešće se jede za doručak na sam Uskrs. Tradicionalno na vrhu ima oblik križa i komadiće šećera ili listiće badema.

Recept za fritule bez jogurta

Fritule su svojevrsni simbol blagdana i posta. Možete ih lako pripremiti kod kuće uz ovaj jednostavni recept.

