Salata od tjestenine kakvu još niste probali: Spoj salame, artičoka i kremaste ricotte

Većina nas često je u potrazi za za brzim, ukusnim i osvježavajućim obrokom, ovaj je recept privukao veliku pažnju. Profil Viral Recipes, poznat po jednostavnim i kreativnim jelima, objavio je video koji prikazuje pripremu salate od tjestenine s neobičnom, ali primamljivom kombinacijom salame, artičoka i kremastog sira ricotta.

Recept za salatu sa salamom, artičokama i ricottom

Sastojci:

Tjestenina po izboru (u videu su korištene mašnice/farfalle)

Salama, nasjeckana

Srca artičoka iz staklenke, ocijeđena

Svježa ricotta

Svježi ružmarin

Maslinovo ulje

Balzamični ocat

Dijon senf

Sol i papar

Priprema korak po korak:

Skuhajte tjesteninu: Tjesteninu skuhajte prema uputama na pakiranju. Nakon kuhanja, ocijedite je i ostavite da se malo ohladi. Pripremite preljev: U maloj zdjelici pomiješajte maslinovo ulje, balzamični ocat, Dijon senf te sol i papar po ukusu. Dobro promiješajte da dobijete klasični vinaigrette. Sjedinite sastojke: U veliku zdjelu stavite kuhanu tjesteninu, nasjeckanu salamu, srca artičoka i listiće svježeg ružmarina. Začinite salatu: Pripremljeni preljev prelijte preko sastojaka u zdjeli i sve lagano promiješajte. Dodajte ricottu: Ključni korak je dodatak svježe ricotte. Nekoliko žlica ovog kremastog sira nježno umiješajte u salatu kako bi dobila bogatu teksturu i blagi, mliječni okus. Poslužite: Salatu poslužite odmah, ukrašenu s još malo ricotte i grančicom svježeg ružmarina.

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