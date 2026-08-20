Salata od tjestenine kakvu još niste probali: Spoj salame, artičoka i kremaste ricotte

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Donosimo recept za salatu od tjestenine s neobičnom, ali primamljivom kombinacijom salame, artičoka i kremastog sira ricotta
Većina nas često je u potrazi za za brzim, ukusnim i osvježavajućim obrokom, ovaj je recept privukao veliku pažnju. Profil Viral Recipes, poznat po jednostavnim i kreativnim jelima, objavio je video koji prikazuje pripremu salate od tjestenine s neobičnom, ali primamljivom kombinacijom salame, artičoka i kremastog sira ricotta.
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