FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAVRŠENI RUČAK /

Salata od tjestenine kakvu još niste probali: Spoj salame, artičoka i kremaste ricotte

Salata od tjestenine kakvu još niste probali: Spoj salame, artičoka i kremaste ricotte
×
Foto: Shutterstock

Donosimo recept za salatu od tjestenine s neobičnom, ali primamljivom kombinacijom salame, artičoka i kremastog sira ricotta

20.8.2026.
6:32
Antonela Ištvan
Shutterstock
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Većina nas često je u potrazi za za brzim, ukusnim i osvježavajućim obrokom, ovaj je recept privukao veliku pažnju. Profil Viral Recipes, poznat po jednostavnim i kreativnim jelima, objavio je video koji prikazuje pripremu salate od tjestenine s neobičnom, ali primamljivom kombinacijom salame, artičoka i kremastog sira ricotta. 

Recept za salatu sa salamom, artičokama i ricottom

Sastojci:

  • Tjestenina po izboru (u videu su korištene mašnice/farfalle)
  • Salama, nasjeckana
  • Srca artičoka iz staklenke, ocijeđena
  • Svježa ricotta
  • Svježi ružmarin
  • Maslinovo ulje
  • Balzamični ocat
  • Dijon senf
  • Sol i papar

Priprema korak po korak:

  1. Skuhajte tjesteninu: Tjesteninu skuhajte prema uputama na pakiranju. Nakon kuhanja, ocijedite je i ostavite da se malo ohladi.
  2. Pripremite preljev: U maloj zdjelici pomiješajte maslinovo ulje, balzamični ocat, Dijon senf te sol i papar po ukusu. Dobro promiješajte da dobijete klasični vinaigrette.
  3. Sjedinite sastojke: U veliku zdjelu stavite kuhanu tjesteninu, nasjeckanu salamu, srca artičoka i listiće svježeg ružmarina.
  4. Začinite salatu: Pripremljeni preljev prelijte preko sastojaka u zdjeli i sve lagano promiješajte.
  5. Dodajte ricottu: Ključni korak je dodatak svježe ricotte. Nekoliko žlica ovog kremastog sira nježno umiješajte u salatu kako bi dobila bogatu teksturu i blagi, mliječni okus.
  6. Poslužite: Salatu poslužite odmah, ukrašenu s još malo ricotte i grančicom svježeg ružmarina.

POGLEDAJTE GALERIJU 

ReceptSalataTjestenina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike