Namaz od bakalara: Recept za savršeni kremasti užitak koji sigurno uspijeva svaki put

Kremasti namaz od bakalara popularno je jelo i savršeno predjelo koje unosi dašak Mediterana u svaki dom. Ovaj ukusni namaz može se pripremiti na jednostavan i brz način, idealan je za svaku priliku, a posebno za blagdane. Njegova bogata tekstura i prepoznatljiva aroma čine ga gurmanskim užitkom koji će oduševiti vaše ukućane i goste. Donosimo recept za savršeni namaz od bakalara.

Jednostavan i brz namaz od bakalara

Ovaj recept idealan je za sve koji žele uživati u okusu bakalara bez dugotrajne pripreme. Korištenjem svježih ili smrznutih fileta, dobit ćete ukusan i lagan namaz gotov za manje od pola sata.

Sastojci:

300-400 g svježih ili smrznutih fileta bakalara

150 g posnog sira ili krem sira

2-3 žlice grčkog jogurta (ili kiselog vrhnja)

2-3 češnja češnjaka

3-4 žlice kvalitetnog maslinovog ulja

1 vezica svježeg peršina

1 lovorov list

Sol i svježe mljeveni papar po ukusu

Sok pola limuna (po želji)

Priprema korak po korak:

Kuhanje bakalara: Filete bakalara stavite kuhati u posoljenu vodu s jednim lovorovim listom. Ovisno o debljini fileta, kuhanje će trajati otprilike 15-20 minuta. Priprema smjese: Kuhani bakalar pažljivo ocijedite, pustite da se malo ohladi kako biste ga mogli primiti rukama te ga usitnite vilicom ili prstima. Spajanje sastojaka: U dublju posudu stavite usitnjeni bakalar, dodajte posni sir (ili krem sir), grčki jogurt, protisnuti češnjak, sitno nasjeckani peršin i maslinovo ulje. Izrada namaza: Sve sastojke dobro sjedinite štapnim mikserom dok ne dobijete glatku i kremastu smjesu. Ako vam se čini da je namaz previše gust, dodajte još žlicu jogurta ili maslinovog ulja do željene teksture. Završni detalji: Na kraju začinite solju i svježe mljevenim paprom po ukusu. Za dodatnu svježinu i balans okusa, umiješajte malo limunovog soka. Dobro promiješajte, kušajte i po potrebi doradite začine.

Kako poslužiti namaz od bakalara?

Namaz od bakalara najčešće se poslužuje kao predjelo ili dio bogate plate s raznim delicijama. Njegov se okus najbolje slaže s toplim, prepečenim kruhom. Odlično se nadopunjuje i s krekerima, a za posebno elegantan zalogaj, poslužite ga na trokutićima pržene ili grillane palente. Prije posluživanja, namaz dobro ohladite i ukrasite listićem svježeg peršina ili s nekoliko kapi maslinovog ulja.

Namaz od bakalara jelo je koje spaja generacije i donosi toplinu tradicije za blagdanski stol. Uživajte u pripremi i stvaranju novih uspomena uz ovaj nezaboravni mediteranski klasik.

