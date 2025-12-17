Namaz od bakalara: Recept za savršeni kremasti užitak koji sigurno uspijeva svaki put
Detaljan vodič s provjerenim receptom otkrit će vam sve tajne za pripremu neodoljivog namaza od bakalara kojeg će se sigurno tražiti zalogaj više
Kremasti namaz od bakalara popularno je jelo i savršeno predjelo koje unosi dašak Mediterana u svaki dom. Ovaj ukusni namaz može se pripremiti na jednostavan i brz način, idealan je za svaku priliku, a posebno za blagdane. Njegova bogata tekstura i prepoznatljiva aroma čine ga gurmanskim užitkom koji će oduševiti vaše ukućane i goste. Donosimo recept za savršeni namaz od bakalara.
Jednostavan i brz namaz od bakalara
Ovaj recept idealan je za sve koji žele uživati u okusu bakalara bez dugotrajne pripreme. Korištenjem svježih ili smrznutih fileta, dobit ćete ukusan i lagan namaz gotov za manje od pola sata.
Sastojci:
- 300-400 g svježih ili smrznutih fileta bakalara
- 150 g posnog sira ili krem sira
- 2-3 žlice grčkog jogurta (ili kiselog vrhnja)
- 2-3 češnja češnjaka
- 3-4 žlice kvalitetnog maslinovog ulja
- 1 vezica svježeg peršina
- 1 lovorov list
- Sol i svježe mljeveni papar po ukusu
- Sok pola limuna (po želji)
Priprema korak po korak:
- Kuhanje bakalara: Filete bakalara stavite kuhati u posoljenu vodu s jednim lovorovim listom. Ovisno o debljini fileta, kuhanje će trajati otprilike 15-20 minuta.
- Priprema smjese: Kuhani bakalar pažljivo ocijedite, pustite da se malo ohladi kako biste ga mogli primiti rukama te ga usitnite vilicom ili prstima.
- Spajanje sastojaka: U dublju posudu stavite usitnjeni bakalar, dodajte posni sir (ili krem sir), grčki jogurt, protisnuti češnjak, sitno nasjeckani peršin i maslinovo ulje.
- Izrada namaza: Sve sastojke dobro sjedinite štapnim mikserom dok ne dobijete glatku i kremastu smjesu. Ako vam se čini da je namaz previše gust, dodajte još žlicu jogurta ili maslinovog ulja do željene teksture.
- Završni detalji: Na kraju začinite solju i svježe mljevenim paprom po ukusu. Za dodatnu svježinu i balans okusa, umiješajte malo limunovog soka. Dobro promiješajte, kušajte i po potrebi doradite začine.
Kako poslužiti namaz od bakalara?
Namaz od bakalara najčešće se poslužuje kao predjelo ili dio bogate plate s raznim delicijama. Njegov se okus najbolje slaže s toplim, prepečenim kruhom. Odlično se nadopunjuje i s krekerima, a za posebno elegantan zalogaj, poslužite ga na trokutićima pržene ili grillane palente. Prije posluživanja, namaz dobro ohladite i ukrasite listićem svježeg peršina ili s nekoliko kapi maslinovog ulja.
Namaz od bakalara jelo je koje spaja generacije i donosi toplinu tradicije za blagdanski stol. Uživajte u pripremi i stvaranju novih uspomena uz ovaj nezaboravni mediteranski klasik.
