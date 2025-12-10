Blagdane može učiniti teškim razdobljem: Ako imate ovaj sindrom, izbjegavajte jedno povrće

Procjenjuje se da velik broj ljudi pati od sindroma iritabilnog crijeva (SIC), raširenog stanja koje utječe na probavni sustav i uzrokuje simptome poput grčeva u trbuhu, nadutosti, proljeva i zatvora. Kako prenosi Surrey Live, ovi simptomi mogu se brzo mijenjati ili trajati tjednima.

Iako točan uzrok ovog stanja ostaje nepoznat, dokazano je da prilagodba prehrane može dramatično ublažiti simptome kod mnogih oboljelih. Božićno razdoblje, s obiljem teške hrane i alkoholnih pića na svečanim okupljanjima, može predstavljati jedinstvene poteškoće za one koji se nose sa SIC-om.

Skrivene zamke na blagdanskom stolu

Suočavanje s iščekivanom božićnom gozbom može se pokazati posebno izazovnim. Dr. Claire Merrifield, liječnica opće prakse, pojašnjava: "Masna hrana i alkohol česti su okidači za SIC, što Božić može učiniti vrlo teškim razdobljem za one koji pate od ovog stanja. Uz to, stres dodatno pogoršava simptome".

"Većina ljudi sa SIC-om također zna da hrana s visokim udjelom FODMAP-a (fermentabilni oligosaharidi, disaharidi, monosaharidi i polioli) može stvoriti više plinova i nadutosti. Namirnice s visokim udjelom FODMAP-a poput cvjetače, luka, češnjaka, mlijeka, kruha i zaslađivača često su istaknute na blagdanskom stolu", dodaje dr. Merrifield.

Tijekom božićnog razdoblja, konzumacija bogate hrane poput sira i čokolade mogla bi pogoršati simptome, osobito probavne smetnje povezane s jelom.

"Masna hrana poput sira i čokolade, koju je teško izbjeći tijekom blagdana, može pojačati simptome SIC-a, posebice bolove u trbuhu nakon jela", savjetuje liječnica.

Povrće koje bi moglo uzrokovati probleme

Iako sadrže niske razine FODMAP-a, povrće iz porodice kupusnjača, uključujući prokulice i kupus, poznato je po izazivanju vjetrova, prenosi Gloucestershire Live. Kako bi pomogla oboljelima da lakše uživali u blagdanima, dr. Merrifield predlaže nekoliko taktika.

Preporučuje izbjegavanje prokulica, koje su poznate po izazivanju nadutosti zbog visokog sadržaja vlakana koja se razgrađuju u crijevima, te njihovu zamjenu blažom alternativom.

Dr. Merrifield objašnjava: "Voljeli ih ili mrzili, postoji znanstvena podloga zašto vas prokulice napuhuju. Iako su bogate vitaminima i antioksidansima, sadrže mnogo vlakana koja fermentiraju bakterije u našem debelom crijevu, što dovodi do stvaranja plinova koje naše tijelo mora osloboditi. To kod nekih ljudi sa SIC-om može dovesti do nelagode".

Za obrok koji će uzrokovati manje problema, stručnjakinja preporučuje: "Pokušajte zamijeniti prokulice alternativom koja manje napuhuje, poput mrkve ili mahuna. Možda će vam i ostatak stola biti zahvalan!".

Pazite na deserte i pića

Dr. Merrifield također ističe masnoću kao potencijalni okidač za pogoršanje SIC-a, preporučujući smanjenje bogatih, raskošnih slastica koje se obično vežu uz blagdansku sezonu. "Smatra se da masnoća potiče neke simptome SIC-a. Za desert se obično nude brojne masne opcije, poput kolača, sira i čokolade."

Njezin je savjet: "Ako ste vi zaduženi za kuhanje, pokušajte osigurati i neke lakše opcije za grickanje i desert. Također možete primijeniti svjesnost pri jelu – želite li zaista pojesti cijeli taj komad torte odmah? Ili možete uzeti manji komad i istinski uživati u njemu?".

"Alkohol, čaj i kava također mogu potaknuti simptome SIC-a, stoga vrijedi paziti što pijete. Razmislite o načinima na koje biste mogli smanjiti unos kofeina i alkohola. Opskrbite se bezalkoholnim ili beskofeinskim alternativama. Voda s dodatkom voća odličan je način za hidrataciju, a čaj od mente može pomoći kod bolova u trbuhu povezanih sa SIC-om."

Udobnost prije svega

Kada je riječ o odjeći tijekom velikih blagdanskih obroka, dr. Merrifield savjetuje: "Kad god sjednemo za obilan obrok, vjerojatno ćemo osjetiti kako nam se trbuh širi. Nošenje uske odjeće ili čvrstih elastičnih pasica može značiti da naša crijeva ne mogu raditi jednako učinkovito, što može dovesti do bolnog zarobljenog zraka. Nosite široku odjeću koja je komotna oko struka; svi su usredotočeni na hranu, a ne na vaš izgled, stoga dajte prednost udobnosti."

Kao posljednji savjet, predlaže smanjenje stresa uvođenjem kratkih pauza i trenutaka svjesnosti u dan. "Božić može biti stresno vrijeme za mnoge od nas. Ako ste sami, mogu se pojaviti pojačani osjećaji izolacije i tuge. Ako ste s voljenima, kombinacija obiteljskih napetosti i opuštenijih kočnica može dovesti do teške atmosfere".

"Zapamtite da je u redu uzeti minutu za disanje. Postoje vrlo jednostavne tehnike disanja koje možete isprobati, čak i usred razgovora, kako biste dobili malo perspektive. Isprobajte metodu 3-4-5: udahnite tri sekunde, zadržite dah brojeći do četiri, a zatim izdišite pet sekundi. Ponovite to nekoliko puta kako biste se ponovno centrirali", ističe dr. Merrifield.

"SIC se smatra poremećajem interakcije crijeva i mozga, stoga što češće odvojite trenutak da budete prisutni u prizorima, zvukovima, mirisima i osjećajima oko sebe. Što se više možete usidriti u sadašnjem trenutku, to ćete manje osjećati tjeskobu i brigu. Pokušajte uživati u blagdanskoj sezoni, što god vam ona donijela", savjetuje stručnjakinja.

