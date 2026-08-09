Prevruće vam je stajati kraj roštilja? Pripremite sočna rebarca bez puno muke

Ljetne vrućine i želja za slasnim rebarcima često se čine nespojivima jer pomisao na stajanje uz užareni roštilj dovoljna je da vas odvrati od tog gurmanskog zadovoljstva. Ipak, to ne znači da se morate odreći savršeno mekanih, sočnih rebarca koja se sama odvajaju od kosti.

Zamislite taj bogati okus i teksturu koja se topi u ustima, postignutu bez ijedne kapi znoja. Tajna se ne krije u kompliciranim tehnikama, već u jednom jednostavnom kuhinjskom uređaju koji radi za vas. Sporo kuhalo, poznato i kao 'slow cooker', vaš je najbolji saveznik jer zadržava svu toplinu i vlagu unutar posude, održavajući vaš dom ugodno rashlađenim. Pripremite se otkriti metodu koja će zauvijek promijeniti vaš pogled na pripremu rebarca, piše HuffPost.

Recept za sočna rebarca

Ovaj recept je nevjerojatno jednostavan, a rezultat su rebarca restoranske kvalitete. Slijedite korake i pripremite se za kulinarsko oduševljenje koje ne zahtijeva gotovo nikakav napor.

Sastojci:

Za rebarca:

1.5 - 2 kg svinjskih rebarca

100 ml tekućine po izboru (voda, temeljac, pivo, sok od jabuke)

Za suhu marinadu:

2 žlice smeđeg šećera

2 žlice slatke paprike

1 žlica dimljene paprike

1 žlica češnjaka u prahu

1 žlica luka u prahu

2 žličice soli

1 žličica svježe mljevenog crnog papra

½ žličice kajenskog papra ili čilija (po želji)

Za glazuru:

200-250 ml omiljenog BBQ umaka

Foto: Shutterstock

Postupak:

Prvi, ali presudan korak jest uklanjanje tanke, žilave membrane s donje, koštane strane rebarca. Vrhom noža pažljivo podvucite ispod membrane na jednom kraju. Uhvatite oslobođeni dio papirnatim ručnikom (kako ne bi klizio) i jednostavno povucite. Membrana bi se trebala odvojiti u jednom komadu. Taj je naizgled malen korak ključan jer dopušta začinima da prodru dublje u meso, a istovremeno osigurava nježniju teksturu. U manjoj zdjeli pomiješajte sve sastojke za suhu marinadu: smeđi šećer, slatku i dimljenu papriku, češnjak i luk u prahu, sol, papar te kajenski papar ako ga koristite. Dobro promiješajte da se svi začini sjedine. Pripremljenu suhu mješavinu začina obilno i ravnomjerno utrljajte sa svih strana rebarca. Nemojte štedjeti, potrudite se da svaki dio mesa bude dobro prekriven. Položite začinjena rebarca u posudu sporog kuhala. Ovisno o veličini uređaja, možete ih ostaviti u komadu ili razrezati. Na dno posude ulijte tekućinu po izboru. Poklopite i pustite uređaj da radi. Za najmekši rezultat kuhajte na niskoj temperaturi ('low') sedam do osam sati, a za bržu verziju na visokoj ('high') četiri do pet sati. Znat ćete da su rebarca gotova kad se meso počne vidljivo povlačiti od kostiju i raspadati na dodir vilicom. Zagrijte pećnicu na 220 stupnjeva Celzija. Pažljivo izvadite vrlo mekana rebarca iz sporog kuhala i položite ih na lim za pečenje obložen papirom za pečenje, s mesnatom stranom prema gore. Pečenje u pećnici: Obilno premažite rebarca omiljenim BBQ umakom. Zapecite ih u zagrijanoj pećnici desetak do petnaest minuta, dovoljno dugo da se umak karamelizira i stvori ljepljivu, sjajnu glazuru. Poslužite ih uz klasične priloge poput salate od kupusa, pečenih krumpirića ili kukuruza.

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