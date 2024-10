Za bolju probavu: Ove 23 namirnice imaju najviše vlakana, pogledajte usporedbe

Najbolji način da povećamo količinu vlakana koje unosimo je jesti više biljaka i cjelovitih žitarica, no ponekad se to može činiti napornim. Nutricionistica Juliette Kellow smatra kako se to ipak može napraviti na jako jednostavan način. Predlaže da dio hrane koju jedete jednostavno zamijenite sličnim namirnicama bogatijim vlaknima. Za britanski Express predložila je 23 jednostavna načina za takve zamjene.