Napravite savršene dalmatinske kroštule: Od starinskog recepta do tajni starih majstorica

Gotovo da nema svečanosti u Dalmaciji koja može proći bez njih. Od poklada i Božića do vjenčanja i krštenja, kroštule su neizostavan dio tradicije, slastica čiji nas miris i hrskavost nepogrešivo vraćaju u djetinjstvo i bakinu kuhinju. Iako na prvi pogled djeluju jednostavno, njihova priprema krije male tajne koje se generacijama prenose s koljena na koljeno, a svaki otok i svako mjesto ljubomorno čuvaju svoju verziju recepta kao onu jedinu ispravnu.

Ova pržena slastica, poznata i kao hrustule ili hrštule, ime duguje svojoj hrskavosti. Riječ hrustati najbolje opisuje zvuk zagriza u ovu laganu, zlatnožutu deliciju posutu šećerom u prahu. Nekada skromno jelo siromašnih, danas su kroštule cijenjena poslastica koja spaja jednostavnost i savršen okus.

Što čini dalmatinsku kroštulu posebnom?

Osnova kroštula je tijesto od brašna, jaja i malo šećera, nalik onom za tjesteninu. Njihov prepoznatljiv dalmatinski karakter daju lokalni dodaci, dok su za savršen rezultat ključni alkohol, koji sprječava upijanje masnoće, te odabrana masnoća koja osigurava prhkost.

U srcu Dalmacije majstorice se kunu u domaću rakiju lozovaču ili maraskino. Alkohol, naime, u dodiru s vrućim uljem naglo isparava, stvarajući paru koja djeluje kao barijera i sprječava tijesto da postane masno. Rezultat su karakteristični mjehurići i nevjerojatna lakoća. Dok se u Istri za isti efekt često koristi bijelo vino, na Braču se u tijesto tradicionalno dodaje i žlica domaće kvasine, odnosno vinskog octa, za dodatnu hrskavost. Arome se zaokružuju dodatkom naribane korice domaćeg limuna ili naranče, dok se u dubrovačkom kraju ponekad može osjetiti i nota rakije od ruža, poznate kao rozulin.

Recepti koji se prenose generacijama

Budući da postoji bezbroj inačica, donosimo dva provjerena recepta koja predstavljaju dvije glavne struje u pripremi kroštula: tradicionalnu, izrazito hrskavu otočku verziju i nešto bogatiju, prhkiju varijantu s masnoćom.

Starinski recept za najhrskavije kroštule

Ovaj recept, često nazivan "bakinim", daje iznimno tanke i hrskave kroštule koje mogu stajati danima. Tajna je u kombinaciji rakije i octa, sastojaka koji su se nekada nalazili u svakoj konobi.

Sastojci:

500 g brašna (pola oštrog, pola glatkog)

tri jaja

dvije žlice šećera

tri žlice ulja

tri žlice rakije lozovače

tri žlice bijelog vinskog octa (kvasine)

prstohvat soli

naribana korica jednog limuna

ulje za prženje

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U većoj zdjeli pomiješajte obje vrste brašna sa soli. U sredini napravite udubinu. U manjoj posudi lagano razmutite jaja sa šećerom, uljem, rakijom, octom i limunovom koricom. Ulijte tekuće sastojke u udubinu u brašnu i postupno zamijesite čvrsto i glatko tijesto. Po potrebi dodajte još malo brašna. Tijesto mora biti tvrdo, slično onome za domaće rezance. Zamotajte ga u prozirnu foliju i ostavite da odmara u hladnjaku najmanje sat vremena. Nakon odmaranja, podijelite tijesto na tri do četiri dijela. Dok radite s jednim, ostatak držite pokriven kako se ne bi sušio. Na pobrašnjenoj podlozi razvaljajte tijesto što je tanje moguće, gotovo prozirno. Što je tijesto tanje, kroštule će biti hrskavije. Nazubljenim kotačićem režite trake širine dva do tri centimetra i dužine desetak centimetara. Svaku traku zarežite po sredini pa provucite jedan kraj kroz rez kako biste dobili oblik mašnice, ili jednostavno vežite u labavi čvor.

Foto: Shutterstock

Bogatije kroštule sa svinjskom mašću

Ova verzija, zahvaljujući dodatku svinjske masti ili maslaca, rezultira kroštulama koje su nešto prhkije i doslovno se tope u ustima, zadržavajući pritom prepoznatljivu hrskavost.

Sastojci:

400 g glatkog brašna

dva cijela jaja i dva žumanjka

70 g otopljene svinjske masti (ili maslaca)

50 g šećera

dvije žlice ruma

dvije žlice rakije

jedan vanilin šećer

prstohvat soli

ulje za prženje

šećer u prahu za posipanje

Priprema:

U zdjeli pjenjačom izmiješajte jaja, žumanjke, šećer, vanilin šećer, otopljenu mast, rum, rakiju i sol. Postupno dodajte brašno i umijesite kompaktno tijesto. Ako je premekano, dodajte još malo brašna. Zamotajte ga u foliju i pustite da odmara sat vremena. Postupak valjanja i oblikovanja jednak je kao u prethodnom receptu. Ključ je u iznimno tanko razvaljanom tijestu

Foto: Shutterstock

Ključni savjeti za prženje bez greške

Samo prženje je najbrži i najdelikatniji dio procesa. Ulje treba zagrijati na srednje jaku vatru, na otprilike 170 do 180 Celzijevih stupnjeva. Ako nemate termometar, poslužite se starim trikom: uronite dršku drvene kuhače u ulje. Ako se oko nje odmah počnu stvarati mjehurići, ulje je spremno, piše Recepttura.

Kroštule pržite u malim serijama, svega nekoliko komada odjednom, kako se ulje ne bi ohladilo. Prženje traje doslovno nekoliko sekundi sa svake strane, ukupno manje od minute. Čim dobiju blagu zlatnožutu boju, vadite ih van šupljom žlicom. Ako potamne, znači da su prepečene i bit će gorke. Pržene kroštule vadite na papirnate ubruse koji će upiti višak masnoće. Još vruće obilno pospite šećerom u prahu, po želji zamirisanim vanilijom.

Za razliku od fritula koje su najbolje dok su tople, kroštule su slastica koja može stajati danima. Čuvajte ih u kutiji koja nije hermetički zatvorena i uživajte u hrskavoj tradiciji Dalmacije kad god poželite komadić slatkog savršenstva.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Bogato i zdravo jelo: Pripremite ovu osvježavajuću i hranjivu salatu od pureće šunke