Fascinantna namirnica: Ova hrana zaštitila je Japance od posljedica zračenja atomske bombe?

Poput svega u svom dosegu, i hrana može postati podložna učincima nuklearne kontaminacije, čak i desetljećima nakon katastrofalnog događaja. Ipak, jedna namirnica možda ne samo da je otporna, već i aktivno štiti od posljedica zračenja atomske bombe, sudeći prema istraživanjima i nevjerojatnim pričama preživjelih iz Nagasakija.

Iskustvo iz bolnice u Nagasakiju

Poznato je da izloženost radijaciji donosi brojne zdravstvene rizike, od blagih opeklina kože i mučnine do smrtonosnih oblika raka. Međutim, nakon što je druga atomska bomba bačena na Japan, stanovništvo se okrenulo tradicionalnoj namirnici, misu, fermentiranoj pasti od soje i soli, kako bi liječili bolesne i ranjene.

Liječnik Tatuichiro Akizuki u to je vrijeme radio u bolnici udaljenoj tek nešto više od kilometar i pol od epicentra eksplozije u Nagasakiju. Unatoč strahovitoj blizini, ni doktor Akizuki, ni itko od njegovog osoblja i pacijenata, nije pretrpio posljedice akutne radijacijske bolesti. Liječnik je bio uvjeren da je za to zaslužna svakodnevna konzumacija miso juhe s dodatkom wakame alge, čime je postao prva osoba koja je zabilježila radioprotektivne učinke misa u očuvanju zdravlja.

Potencijal misa u borbi protiv raka

Priča doktora Akizukija potaknula je daljnja istraživanja o opsegu zaštite koju miso pruža. Studije provedene na miševima pokazale su da određena koncentracija spojeva iz te namirnice mora već biti prisutna u tijelu kako bi se postigao zaštitni učinak. Također, čini se da dulje fermentirani miso može rezultirati produljenim životnim vijekom nakon izlaganja nuklearnoj aktivnosti.

No, nisu samo žrtve nuklearnih katastrofa izložene zračenju. Pacijenti oboljeli od raka također bi mogli imati koristi od konzumacije misa. Istraživanja su pokazala da je miso bio učinkovit u suzbijanju tumora pluća, dojke i jetre kod miševa. Kako piše New York Post, za to je zaslužan genistein, fitokemikalija koja prekida dotok krvi u kancerogene tumore i tako ih "guši". Taj se proces, nazvan anti-angiogeneza, smatra idealnim oblikom terapije protiv karcinoma jer napada stanice raka, ali ostavlja normalne stanice netaknutima.

Druge zdravstvene dobrobiti

Osim što bi ova pasta od soje mogla pružiti zaštitu od zračenja, bogata je i prijateljskim bakterijama koje pomažu probavi te ima visok udio proteina. Uključivanje misa u prehranu, zajedno s morskim algama, zelenim čajem, ukiseljenim povrćem i gljivama, moglo bi također pomoći u usporavanju demencije i očuvanju zdravlja mozga u starijoj dobi.

Priča o misu iz Nagasakija fascinantan je podsjetnik na to kako tradicionalna prehrana može kriti neočekivana rješenja za neke od najtežih zdravstvenih izazova. Iako su potrebna daljnja istraživanja, spoj povijesnih svjedočanstava i znanstvenih studija daje ovoj skromnoj namirnici posebno mjesto u raspravama o zdravlju i otpornosti ljudskog organizma.

