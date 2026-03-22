Kad pečete krumpire u ljusci, obavezno na njih stavite ovo: 'Ukusniji su i hrskaviji'

Pečeni krumpiri su fantastični jer ih možete poslužiti kao prilog ili im dodati nadjeve poput tune s majonezom, pečenog graha, sireva ili ukusnog čilija kako biste dobili glavno jelo. Ipak, nema ničeg razočaravajućeg od trenutka kada krumpir izađe iz friteze na vrući zrak ili pećnice sa smežuranom i gnjecavom korom.

Prilikom pripreme krumpira u ljusci, većina ljudi misli da je zamatanje u aluminijsku foliju dobra ideja. No, to nikada ne završi dobro jer folija zapravo zadržava paru, što produljuje vrijeme kuhanja i rezultira sluzavom korom koju nitko ne želi. Nasreću, novinarka Expressa Angela Patrone pronašla je super jednostavnu metodu koja jamči savršeno hrskav krumpir s divnom zlatno-smeđom koricom, a sve što vam treba je prstohvat jednog sastojka koji preporučuje poznata kuharica Sylvia Fountaine – sol.

"Sylvia se kune u sol, i to ne bilo koju, već morsku ili košer sol. Volim koristiti morsku sol jer krumpir iz pećnice izađe ukusniji i hrskaviji nego ikad. Zašto baš sol? Tijekom pečenja, sol izvlači vlagu iz kore krumpira, omogućuje joj da se brzo osuši i smanjuje stvaranje pare. Uz to, poboljšava okus i stvara zaštitni sloj oko krumpira, čime se smanjuje rizik od zagorijevanja", napisala je Angela.

Iako se korištenje soli čini jednostavnim, mnogi je dodaju tek nakon pečenja. No, ako krumpir začinite prije stavljanja u pećnicu, bit će puno ukusniji i hrskaviji.

"Uz sol, volim koristiti neutralna ulja poput maslinovog, biljnog ili ulja avokada, jer ostala ulja mogu imati preintenzivan okus. Najteži dio pripreme je strpljenje, ali rezultat se itekako isplati. Slana korica na ljusci značajno poboljšava okus krumpira", otkrila je Angela.

Kako ispeći krumpir u ljusci?

1. Angela najprije zagrije pećnicu na 200 °C (s ventilacijom). Krumpir temeljito opere i probode vilicom barem tri puta kako bi para mogla izlaziti, što sprječava da krumpir pukne od topline.

2. Ona, zatim, krumpir pokapa biljnim uljem pazeći da je cijeli prekriven, dobro ga istrlja morskom solju i stavi u lim za pečenje.

3. Pečeni krumpir obično se peče od 50 minuta do sat vremena. Naravno, to ovisi o veličini krumpira i vrsti pećnice koju imate.

4. "Nakon pečenja, Kako bih osigurala da unutrašnjost krumpira bude pahuljasta, a ne ljepljiva, krumpir odmah prerežem nožem kako bi izašao ostatak pare", istaknula je Angela.

5. Kada napokon izvadite lim iz pećnice, dočekat će vas najhrskaviji i najukusniji pečeni krumpiri koje ste ikada napravili. "Što se nadjeva tiče, stavila sam malo maslaca i naribanim cheddar sira", otkrila je Angela.

