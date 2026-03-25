Internet bruji o ovoj metodi rezanja sira: Izazvao je pravu pomutnju, a evo zašto

Influencerica koja dijeli savjete za treninge i trčanje izazvala je pravu pomutnju na internetu, i to sve zbog načina na koji reže sir. Mnogi su oduševljeni, no dio korisnika iz Europe poručuje kako se radi o nečemu što oni koriste već godinama.

Georgia Hillis iz Sydneya, strastvena trkačica koja inače dijeli savjete za treniranje i pripreme za maraton, prikupila je više od 1,5 milijuna pregleda i stotine komentara nakon što je na svom Instagramu objavila iznenađujuće jednostavan kuhinjski trik. U viralnom videu potpuno je odbacila klasični ribež za sir i umjesto njega upotrijebila običnu gulilicu za krumpir kako bi dobila tanke kriške sira dok je pripremala sendvič.

Iako se tehnika može činiti nekonvencionalnom, upravo je neobično zadovoljavajući rezultat savršeno ravnomjernih, tankih listića sira ono što je gledatelje ostavilo zapanjenima, a u mnogim slučajevima i potpuno uvjerenima da isprobaju isto, piše Daily Mail.

Tisuće korisnika oduševljeno je trikom

Društvene mreže preplavili su komentari čije su se reakcije kretale od čiste nevjerice do potpune opsesije.

"O, moj Bože! Upravo si riješila moju svakodnevnu jutarnju muku", napisala je jedna osoba, očito oduševljena otkrićem.

Jedna korisnica je priznala kako već planira primijeniti ovaj trik i na druge namirnice, dodajući: "Sljedeći put ću ovako mazati maslac na krumpir. Koristit ću ga i za sir, ali i za maslac".

Drugi nisu mogli vjerovati da im to ranije nije palo na pamet. "Zar ljudi to ne rade?", komentirao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: "Gulilica za povrće je savršen rezač za sir!".

Jedna je korisnica podijelila i osobno iskustvo: "Moj brat je to radio i osuđivala sam ga zbog toga, ali onda sam probala i shvatila da je apsolutni genij". Neki su čak tvrdili da se trik već proširio unutar njihovih kućanstava. "Kako to da ljudi ovo ne rade? Pokazala sam dečku i sada i on to stalno radi. Širimo dobru vijest", našalila se jedna korisnica.

Europljani nisu impresionirani

Ipak, nisu svi bili uvjereni da je ovaj trik revolucionaran. Nekoliko gledatelja brzo je istaknulo da ova metoda postoji već godinama te da je, zapravo, standardna praksa u dijelovima Europe.

"Nizozemci ovo gledaju sa strane znajući da cijeli život imamo 'Kaasschaaf', napisala je jedna osoba, misleći na tradicionalni nizozemski rezač za sir dizajniran upravo za stvaranje tankih, ujednačenih kriški. Sličan komentar je stigao i od drugih: "Svidjet će ti se švedski rezači za sir".

Ipak, za mnoge ljepota ovog trika leži u njegovoj jednostavnosti: nisu potrebni dodatni uređaji, već samo alat koji većina ljudi već ima u ladici. Iako Hillis možda nije namjeravala postati nova internetska kraljica kuhinjskih trikova, jasno je da je ovaj neočekivani sadržaj snažno odjeknuo među njezinom publikom. Ona je dokazala da ponekad najjednostavnije ideje imaju najveći učinak.

