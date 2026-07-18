Herojski je spasio medicinski tehničar: Pacijentica se zapalila u bolničkom krevetu

Jedna je pacijentica u bolnici Royal Sunderland doživjela nesreću iz noćne more kada je zbog pogrešne odluke zapalila vlastitu glavu. Incident je potaknuo bolnicu da izda hitno upozorenje milijunima ljudi koji koriste e-cigarete, tj. uređaje za vejpanje.

Žena, čije ime nije objavljeno u javnosti, odlučila je koristiti uređaj za vejpanje u bolničkom krevetu dok je bila priključena na kisik. Ta kobna kombinacija izazvala je plamen koji se, potpomognut kisikom, u zastrašujućem bljesku munjevito proširio njezinim krevetom.

Trenutak užasa na bolničkom odjelu

U kaosu koji je uslijedio, medicinski tehničar Emmanuel Ndubuisi, nije oklijevao ni sekunde. Hrabro je utrčao kroz gusti dim kako bi isključio dovod kisika i ugasio vatru aparatom za gašenje požara.

Pacijentica je zadobila opekline glave i pružena joj je hitna medicinska pomoć, no brza reakcija osoblja spriječila je još teže posljedice. Fotografije snimljene nakon incidenta svjedoče o silini vatre koja je buknula na odjelu, ostavivši iza sebe uništen krevet i opremu.

Zbog iznimne hrabrosti iskazane tijekom incidenta koji se dogodio prošlog kolovoza, Emmanuel je nagrađen nacionalnim priznanjem za hrabrost.

"To je stvarno bio zastrašujući trenutak i nikada ne znate kako ćete isprva reagirati. Sve se svelo na timski rad i svi su djelovali tako brzo", izjavio je Ndubuisi. "Bio sam prekriven dimom i prestravljen. Ovo priznanje je za mene velika čast i motivira me da i dalje dajem sve od sebe za naše pacijente i kolege svakoga dana." Uručena mu je nagrada Cavell Star za iznimnu smirenost pod pritiskom i zaštitu drugih u trenucima nakon izbijanja požara.

Bolnica pooštrava pravila: ''Ovo je primjer iz stvarnog života''

Karen Sheard, ravnateljica za sestrinstvo, primaljstvo i srodne zdravstvene profesije u bolnici, nije krila ponos. "Ovo je snažan primjer vrijednosti naše Zaklade u praksi. Emmanuel predstavlja ono najbolje u našoj profesiji, podsjeća nas zašto smo ponosni što radimo u zdravstvu i nadahnjuje sve nas da nastavimo težiti izvrsnosti", poručila je.

Nakon ovog alarmantnog događaja, uprava Zaklade NHS-a South Tyneside i Sunderland ponovila je upozorenja o opasnostima pušenja i korištenja e-cigareta unutar bolničkih prostora. Jim Charlton, voditelj protupožarne sigurnosti bolnice, bio je jasan. "Ovaj šokantan incident pokazuje točno zašto molimo naše pacijente i posjetitelje da ne koriste e-cigarete unutar naših zgrada. Činimo to kako bismo svi bili sigurni", upozorili su iz bolnice.

Naglasio je kako je samo u šest mjeseci prije ovog požara bolnica zabilježila jedanaest incidenata povezanih s vejpanjem i šest s pušenjem.

"Osoblje na odjelu na kojem se dogodio ovaj incident zaslužuje pohvalu za brzu reakciju. Isključili su kisik i ugasili vatru. Svi uključeni bili su fantastični", rekao je Charlton, dodavši kako će ovaj slučaj koristiti kao stvarni primjer opasnosti.

Rizik o kojem se malo govori: Baterije i kisik

Stručnjaci za protupožarnu sigurnost upozoravaju da kisik, koji se koristi u medicinske svrhe, može natopiti odjeću, posteljinu i kosu pacijenta, čineći ih iznimno zapaljivima. U takvom okruženju, bogatom kisikom, i najmanja iskra može izazvati požar koji se širi znatno brže i gori na višoj temperaturi nego što bi se očekivalo. Problem s e-cigaretama leži u njihovim litij-ionskim baterijama, koje se mogu pregrijati i eksplodirati, stvarajući upravo takvu iskru. Ovaj incident nije usamljen, jer podaci iz Velike Britanije pokazuju porast broja požara uzrokovanih e-cigaretama za više od trideset posto u 2025. godini.

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