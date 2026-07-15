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Imamo pobjednike 'Ljeta u hladu'! Ovo su kutci u kojima bismo rado uživali cijeli dan

Imamo pobjednike 'Ljeta u hladu'! Ovo su kutci u kojima bismo rado uživali cijeli dan
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Foto: Shutterstock

Moramo priznati – nije bilo lako odabrati najbolje. Stizale su nam vaše fotografije balkona koji izgledaju kao mali mediteranski vrtovi, terasa stvorenih za duga ljetna druženja, dvorišta u kojima vrijeme kao da sporije prolazi i kutaka koji dokazuju da za pravi ljetni ugođaj nije potrebno more na pet minuta udaljenosti

15.7.2026.
13:08
Magazin.hr
Shutterstock
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Postoji hlad. I postoji ''THE hlad''. Onaj u kojem želimo da kava po traje malo dulje, u kojem se knjiga pročita u jednom dahu, a sati prolaze kao minute. Upravo takve male ljetne oaze tražili smo u našem kreativnom natječaju "Ljeto u hladu", a vi ste nas, očekivano, oduševili.

Na Facebook su nam stizale fotografije balkona koji izgledaju kao mali mediteranski vrtovi, terasa stvorenih za duga ljetna druženja, dvorišta u kojima vrijeme kao da sporije prolazi i kutaka koji dokazuju da za pravi ljetni ugođaj nije potrebno more na pet minuta udaljenosti.

Moramo priznati – nije bilo lako odabrati najbolje. Svaka prijava imala je svoj karakter, svoju priču i onaj "baš bih sada tamo" efekt. No, nakon mnogo gledanja, uspoređivanja i raspravljanja, naš je žiri ipak morao odlučiti.

Ovo su pobjednici natječaja "Ljeto u hladu":

  • Denisa Kontler

Imamo pobjednike 'Ljeta u hladu'! Ovo su kutci u kojima bismo rado uživali cijeli dan
Foto: Denisa Kontler
  • Helena Radičević

Imamo pobjednike 'Ljeta u hladu'! Ovo su kutci u kojima bismo rado uživali cijeli dan
Foto: Helena Radičević
  • Andrea Bilokapić

Imamo pobjednike 'Ljeta u hladu'! Ovo su kutci u kojima bismo rado uživali cijeli dan
Foto: Andrea Bilokapić

Od srca čestitamo dobitnicima! Vjerujemo da će nagrade upotpuniti uživanje u njihovim već sada impresivnim ljetnim oazama.

Veliko hvala i svima koji su poslali svoje fotografije. Pokazali ste nam da se najljepši ljetni trenuci često kriju upravo kod kuće – na balkonu s nekoliko teglica cvijeća, u hladovini vrta ili na terasi na kojoj se dani prirodno produže do kasno u noć.

Nadamo se da ste tijekom natječaja dobili i pokoju ideju za uređenje vlastitog kutka za opuštanje. 

Uživajte u ostatku ljeta, pronađite malo hlada kad god možete i pratite nas do novog kreativnog nagradnog natječaja!

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Ljeto U HladuPobjednici
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