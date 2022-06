3. Uzimanje previše vitamina i suplemenata: Većina ljudi koji uzimaju multivitamine to čine kako bi popunili nutritivne praznine. No, prema studijama, uzimanje ovih suplemenata ne dodaje nikakve prednosti našem zdravlju. Ne smanjuju rizik od srčanih bolesti ili raka, a ne pomažu u sprječavanju gubitka pamćenja ili pada mentalnih sposobnosti. Međutim, jedan dokazano učinkovit dodatak je folna kiselina (uzimana prije ili tijekom trudnoće), koja pomaže u borbi protiv defekata neuralne cijevi kod beba. Stručnjaci su također upozorili na uzimanje vitamina topivih u mastima i u vodi u ogromnim dozama. Previše vitamina C topljivog u vodi može uzrokovati bubrežne kamence, a prekomjerne količine vitamina A topivog u mastima mogu utjecati na jetru. I umjesto da ovisite o suplementima, bolje je da svoju prijeko potrebnu prehranu dobijete iz dobro uravnotežene prehrane.