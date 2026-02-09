Obrat Generacije Z i oko Valentinova: Oni imaju svoja pravila, traže nešto sasvim drugačije

Od desetak crvenih ruža do kamenica i šampanjca na ledu, Valentinovo je desetljećima bilo sinonim za velike i raskošne romantične geste. Međutim, čini se da se taj trend mijenja, osobito među mlađim generacijama koje sve više odbacuju nametnute tradicije u potrazi za autentičnošću.

Pripadnici generacije Z, rođeni krajem devedesetih i početkom dvijetisućitih, kažu da su napustili ekstravagantne prikaze ljubavi. Novo istraživanje koje je provela jedna kompanija pokazuje kako čak 77 posto njih preferira male, slatke znakove odanosti umjesto skupih poklona. Rezultati sugeriraju da se mladi udaljavaju od klasičnih običaja za Dan zaljubljenih, a 31 posto ispitanika izjavilo je da ove godine uopće neće obilježavati taj dan.

Raskošni izljevi ljubavi su 'preintenzivni i lažni'

Prema anketi koju su proveli Pepsi i platforma za upoznavanje Thursday, oko 40 posto mladih smatra velike romantične geste previše intenzivnima, dok ih jedna trećina opisuje kao "lažne". Samo pet posto ispitanika izjavilo je da istinski uživa u grandioznim i upadljivim izrazima romantike. Čini se da je za mlade autentičnost postala ključna valuta u romantičnim odnosima.

Abi Blears, stručnjakinja za veze iz tvrtke Thursday, ističe kako je era spojeva koji su osmišljeni isključivo za objavu na društvenim mrežama završena, piše Daily Star.

"Generacija Z s lakoćom prepoznaje namještene trenutke i aktivno ih izbjegava", objašnjava ona.

Novi trend su mali, ali stvarni trenuci povezanosti

Blears vjeruje da mladi danas daju prednost malim, osobnim trenucima koji pokazuju brigu bez potrebe za velikom predstavom. Taj novi pristup naziva "relation-sipping", što bi se moglo opisati kao uživanje u sitnim, nefiltriranim prozorima stvarne povezanosti.

"Svjedočimo ogromnom pomaku prema tim sićušnim, neispoliranim trenucima koji ne zahtijevaju odijelo ili tromjesečnu listu čekanja za rezervaciju stola", dodala je. Ipak, upozorava da nisu svi mali znakovi pažnje jednako vrijedni svakome. Nekima će poruka za dobro jutro uljepšati dan, dok će drugi više cijeniti mirnu petnaestominutnu šetnju nakon posla.

Među najpopularnijim gestama generacije Z su komplimenti na odjeću, poruke za dobro jutro i dijeljenje glazbe koja ih podsjeća jedno na drugo. Čak i kada se odluče za večernji izlazak, preferiraju jednostavne planove poput gledanja omiljenog filma kod kuće ili posjeta provjerenom, omiljenom restoranu umjesto skupih i ekstravagantnih iskustava.

Ovaj pomak u načinu na koji mladi doživljavaju romantiku jasan je pokazatelj širih društvenih promjena. Fokus se s materijalnog i performativnog prebacio na emocionalnu povezanost i iskrenost, potvrđujući da u današnjem užurbanom svijetu najviše vrijede upravo oni mali, autentični trenuci pažnje.

Slažete li se s ovakvim pogledom na Valentinovo? Podijelite s nama vaše mišljenje u komentarima.

