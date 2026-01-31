Imate problema s intimnošću nakon poroda? Stručnjaci otkrivaju kako uspostaviti bliskost

Dolazak djeteta predstavlja jedan od najznačajnijih događaja u životu para, donoseći duboke promjene i osjećaje radosti. Međutim, intenzivna briga za novorođenče i brojne obaveze koje prate rano roditeljstvo mogu dovesti do smanjenja partnerske bliskosti.

Fizička i emocionalna povezanost postaju izazov, a partnerski odnos može biti opterećen novim odgovornostima. Takvo iskustvo je uobičajeno i ne označava trajni problem u vezi, već predstavlja normalnu fazu prilagodbe, piše Shift Collab.

Foto: Shutterstock

Fizički i psihološki aspekti oporavka

Proces obnove intimnosti nakon poroda složen je i ne svodi se isključivo na fizički oporavak. Iako ginekološka preporuka o apstinenciji u trajanju od četiri do šest tjedana osigurava vrijeme za tjelesnu regeneraciju, emocionalni i psihološki oporavak često zahtijeva znatno duži period.

Postporođajno razdoblje karakteriziraju intenzivne hormonalne fluktuacije. Značajan pad razine estrogena može uzrokovati vaginalnu suhoću, što seksualni odnos čini neugodnim ili bolnim. Istovremeno, povišena razina prolaktina, hormona odgovornog za laktaciju, prirodno smanjuje libido. Dodatni faktori koji utječu na seksualnu želju uključuju kronični umor te promjene u percepciji vlastitog tijela. Mnoge žene doživljavaju i fenomen poznat kao "zasićenost dodirom" (touched out), koji proizlazi iz stalnog fizičkog kontakta s djetetom.

Foto: Shutterstock

Kako ponovno izgraditi bliskost?

Obnova intimnosti ne podrazumijeva povratak na prijašnje stanje, već izgradnju nove, dublje dimenzije partnerskog odnosa. Riječ je o evoluciji veze koja sada integrira i roditeljske uloge. Ključni elementi ovog procesa su strpljenje, međusobno razumijevanje i redefiniranje koncepta bliskosti.

Komunikacija kao temelj odnosa

Prije obnove fizičke intimnosti, ključno je usredotočiti se na emocionalnu povezanost. Preporučuje se otvorena komunikacija o osjećajima, strahovima i očekivanjima.

Umjesto razgovora usmjerenih isključivo na dnevne obaveze, korisno je postaviti dublja pitanja poput: "S kojim si se neočekivanim izazovima suočio/la u zadnje vrijeme?", "Što ti nedostaje u našem partnerskom odnosu?" ili "Na koji se način osjećaš najpovezanije sa mnom?". Takav pristup komunikaciji stvara sigurno okruženje i postavlja temelje za ponovno povezivanje.

Novi oblici nježnosti

Intimnost obuhvaća širi spektar odnosa od isključivo seksualnog. U postporođajnom razdoblju, preporučuje se usredotočiti na neseksualne oblike fizičkog kontakta koji jačaju povjerenje i osjećaj sigurnosti. Aktivnosti poput držanja za ruke, zagrljaja, masaže ili zajedničkog odmaranja bez seksualnih očekivanja mogu značajno doprinijeti jačanju veze. Ovi mali, ali značajni trenuci nježnosti podsjećaju partnere na njihovu međusobnu privrženost.

Planiranje kao nova spontanost

Spontanost u partnerskom odnosu za nove je roditelje često teško ostvariva. Stoga planiranje zajedničkog vremena postaje ključan alat za održavanje bliskosti. Nije nužno riječ o velikim ili složenim aktivnostima; 20 minuta zajedničke šetnje ili razgovor uz čaj nakon što dijete zaspi mogu biti dovoljni. Ključni su namjera i dosljednost. Stvaranjem takvih malih rituala, partneri potvrđuju da njihov odnos ostaje prioritet unatoč zahtjevima roditeljstva.

Obnova intimnosti je kontinuirani proces, a ne cilj koji se jednokratno dostiže. Istraživanja pokazuju da se između 40 i 80 posto parova suočava sa seksualnim poteškoćama tijekom prve godine nakon poroda.

