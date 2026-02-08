Viralni trend otkrio je tajnu mnogih muškaraca: Iznenadit će vas o čemu vode bilješke

Viralni trend na društvenim mrežama otkrio je neočekivanu praksu: mnogi muškarci u svojim mobitelima vode detaljne bilješke o svojim partnericama.

Dok njihove partnerice pregledavaju društvene mreže, oni u aplikacijama za bilješke pedantno zapisuju podatke poput omiljenog zalogaja, veličine cipela ili što najviše vole naručiti za jelo dan nakon izlaska, stvarajući tako svojevrsni priručnik posvećen isključivo njima, piše New York Post.

Sadržaj 'priručnika za partnericu'

Kreatorica sadržaja Jessica Kirk pokrenula je lavinu reakcija podijelivši na Instagramu neočekivanu tajnu koja je postala viralni hit. Kirk je početkom veljače objavila video u kojem je postavila pitanje vode li muškarci doista bilješke o ženama s kojima se viđaju. Ubrzo su počeli stizati dokazi. Muškarci su, jedan po jedan, počeli odgovarati snimkama zaslona svojih mobitela, otkrivajući popise s podnaslovima, detaljnim crticama pa čak i datumima posljednjeg ažuriranja kako bi bili sigurni da su u toku s najnovijim informacijama.

Sadržaj tih bilješki otkriva nevjerojatnu razinu posvećenosti. Jedan je muškarac, primjerice, u kontaktima svoje djevojke, pod naslovom "O Raven", zabilježio sve, od njezinog omiljenog cvijeća (ljiljani, ruže i tulipani) do činjenice da ne voli tamnu, ali obožava bijelu čokoladu. Zapisao je čak i da pročita više od dvije knjige mjesečno. Drugi je svoj dokument nazvao "Maia 101" i u njega uvrstio njezinu omiljenu hranu, ideje za spojeve, preferencije u odijevanju, veličine odjeće i obuće. Riječ je, zapravo, o priručniku kako svoju partnericu učiniti sretnom i voljenom, a autor priznaje da ga "još uvijek nadopunjuje" iako su već u braku.

Popisi idu u zapanjujuće detalje. Na jednom popisu pod nazivom "Činjenice o njoj" nalaze se omiljene boje, stilovi odjeće u kojima izgleda najbolje te vrste spojeva koje voli, poput "piknika, plesa i večere uz svijeće". Neki idu i korak dalje pa zapisuju veličinu prstena za buduću prosidbu, omiljenog glazbenika, alergije pa čak i snove o putovanjima. Upravo je ta razina detalja, pamćenje specifičnih želja ili usput spomenutih sitnica, ono zbog čega se žene osjećaju viđeno i voljeno.

Razlog zašto to rade

Motivacija iza ove prakse vrlo je jasna. Većina priznaje da bilješke služe kao svojevrsni "ljubavni šalabahter". Cilj nije uhođenje, već želja da budu bolji partneri i izbjegnu stereotip muškarca koji zaboravlja važne datume i sitnice. Kada se muškarac nakon tri mjeseca pojavi s onim jednim buketom cvijeća koji je partnerica usput spomenula, to ostavlja snažan dojam.

Reakcije javnosti su pretežno pozitivne pa je tako jedna žena napisala: "Ovo dodajem na svoj popis dokaza da dobri muškarci postoje." Jedan popularan komentar sažeo je motivaciju mnogih: "Ako mi ne obraćamo pažnju, netko drugi hoće."

