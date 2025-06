Bacite im malo kruha i u tren oka postat će pirane! Pogledajte kako haraju plićakom u Puli

Ušate ili očade često su u jatima kraj molova i obala gdje lako dolaze do hrane. Pogledajte scene iz Pule i što se događa kada turisti bace malo kruha u more. Ove naizgled mirne ribe podsjete nas na pirane koje u općem kaosu učine da more "proključa", grabežljivo se boreći za kruh.

Ušata ili crnorep (očada; Oblada melanura), riba je koštunjača iz porodice ljuskavki (Sparidae). Može narasti do 30 cm, obično je duga od 15 do 20 cm, a teška do 0,6 kg. Tijelo joj je eliptično, odozgo tamnomodrosivo, bokovi su srebrnastomodri, a trbuh sivosrebrnast. Na repnom dršku ističe se crna mrlja s bijelim prstenom. Oči su velike. Ima jednu leđnu peraju. Dobar je i brz plivač.

Zalazi do dubine od 70 m. Hrani se sitnim beskralježnjacima i algama. Zadržava se u plovama. Živi u istočnom dijelu Atlantskog oceana, Sredozemnom i Crnome moru te u Jadranu. Nalazi se u blizini obale, na obraslom kamenom dnu i u livadama posidonije. Lovi se mrežama stajaćicama (ušatarama), plutajućim parangalom i vršama te sitnim udičarskim alatom.