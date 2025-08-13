Za ovo treba imati hrabrosti! Popularna pjevačica pokazala grudi tijekom koncerta, fanovi u šoku

Španjolska pop pjevačica Rigoberta Bandini (35) ponovno je izazvala buru u javnosti. Na pozornici festivala Canarias People u Santa Cruzu na Tenerifima, tijekom izvedbe svoje najpoznatije pjesme Ay Mamá, pred tisućama ljudi iznenada je pokazala grudi. U istom trenutku, i njezine plesačice odlučile su pratiti njezin potez.

Foto: Profimedia

Pjesma Ay Mamá nije slučajan izbor - upravo je ona 2022. godine bila u samom finalu nacionalnog izbora za Eurosong, gdje je ''za dlaku'' izgubila od Chanel i njezinog hita SloMo. Iako nije otišla na eurovizijsku pozornicu, pjesma je u Španjolskoj postala himna feminističkog pokreta. Tekst slavi ženske grudi, ne kao seksualni objekt, nego kao simbol života, majčinstva i ljepote, a Rigoberta ju je opisala kao “feministički krik” posvećen svim ženama, najviše majkama.

Nastup na Tenerifima izazvao je podijeljene reakcije. Dok su jedni slavili njezinu hrabrost i jasnoću poruke o ženskom oslobađanju, drugi su isticali kako ovakav performans nije primjeren, pogotovo zbog djece u publici. Rasprava se ubrzo preselila i na društvene mreže, gdje su se vodile žustre polemike o granicama umjetničke slobode i društvene odgovornosti izvođača.

Foto: Profimedia

Inače, Rigoberta pravim imenom Paula Ribó González, rođena je 1990. u Barceloni. Glazbom se bavi od tinejdžerskih dana, a široj publici postala je poznata kao kantautorica koja vješto spaja pop, elektroniku i indie prizvuk. Njezin umjetnički izraz često je političan, provokativan i beskompromisan - od spotova do nastupa uživo.

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovarali smo s Miroslavom Škorom uoči koncerta u Kninu