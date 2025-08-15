Vruće u Hrvatskoj, još toplije u Italiji: 'Kako je moguće da je ona samohrana mama?'

Emily Ratajkowski (34), jedna od najpoznatijih manekenki današnjice, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, ovoga puta fotografijama s odmora u Italiji. Uživajući u čarima Positana, pozirala je na rubu bazena u minijaturnom bikiniju životinjskog uzorka, s pogledom na šarene kuće slavnog gradića.

Na Instagram storyjima pokazala je i kako s prijateljima provodi vrijeme na jahti, skače u more, ali i uživa u raskošnim obrocima od morskih plodova.

Uz zabavu i luksuz, Emily je izdvojila vrijeme za svog četverogodišnjeg sina Sylvestera Apolla Beara. Zajedno su skupljali kamenčiće na plaži...

Odmor dolazi nakon što je Emily ove godine i službeno okončala brak sa Sebastianom Bear-McClardom. U nedavnom intervjuu priznala je da joj je sada najveći prioritet zajednica i prijateljstvo s drugim ženama, ističući da više ne pridaje toliku važnost muškarcima. "Ja sam samohrana majka i s godinama sam počela više cijeniti zajednicu", rekla je.

