Vruće u Hrvatskoj, još toplije u Italiji: 'Kako je moguće da je ona samohrana mama?'
Slavna manekenka nakon rastave izgleda bolje no ikad
Emily Ratajkowski (34), jedna od najpoznatijih manekenki današnjice, ponovno je oduševila svoje pratitelje na Instagramu, ovoga puta fotografijama s odmora u Italiji. Uživajući u čarima Positana, pozirala je na rubu bazena u minijaturnom bikiniju životinjskog uzorka, s pogledom na šarene kuće slavnog gradića.
Na Instagram storyjima pokazala je i kako s prijateljima provodi vrijeme na jahti, skače u more, ali i uživa u raskošnim obrocima od morskih plodova.
Uz zabavu i luksuz, Emily je izdvojila vrijeme za svog četverogodišnjeg sina Sylvestera Apolla Beara. Zajedno su skupljali kamenčiće na plaži...
Odmor dolazi nakon što je Emily ove godine i službeno okončala brak sa Sebastianom Bear-McClardom. U nedavnom intervjuu priznala je da joj je sada najveći prioritet zajednica i prijateljstvo s drugim ženama, ističući da više ne pridaje toliku važnost muškarcima. "Ja sam samohrana majka i s godinama sam počela više cijeniti zajednicu", rekla je.
