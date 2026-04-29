Vlatka Pokos javila se Ivani Kekin: 'Imala sam osjećaj da me Mile smatra HDZ-ovkom'

Ivana Kekin (42) je psihijatrica i saborska zastupnica koja je odrasla u Svetom Ivanu Zelini u osmeročlanoj obitelji. Nakon osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja u rodnom kraju, upisala je upisala Medicinski fakultet u Zagrebu, na kojem je diplomirala 2008. godine. Godinu dana prije svoje diplome skrasila se s pjevačom Mile Kekinom (55).

Kekini su jedni od najprepoznatljivijih parova na domaćoj javnoj sceni, no svoju intimu uglavnom drže podalje od javnosti. Ivana u javnim nastupima često spomene koliki joj je Mile oslonac u spoju politike i privatnog života.

Mile s druge strane još rjeđe dijeli njihovu intimu i baš zato je javnost uvijek zaintrigirana kada Kekini objave zajedničku fotografiju.

'Sve vam cvalo i mirišalo'

Upravo takav trenutak nedavno se dogodio kada je Ivana na društvenim mrežama objavila romantičnu fotografiju na kojoj pozira uz supruga, držeći buket cvijeća.

Pratitelji su komentirali riječi hvale te im davali komplimente.

"Divni ste i zbilja onako kompletan par", "Fan sam Vašeg muža sto godina, a onda sam upoznala suprugu i sve mi je jasno....pa kak nebi funkcioniralo", "Mile je car a ti još veća carica. Puna podrška" i "Sve vam cvalo i mirišalo" neki su od komentara koji su pratitelji ostavili.

Vlatkina anegdota pokupila svu pažnju

No, komentar koji je prikupio najviše pažnje bila je anegdota nikoga drugoga nego Vlatke Pokos (56).

"Draga Ivana, mi smo živjele u istom kvartu i glasale na istom glasačkom mjestu u Krajiškoj. Uvijek sam imala osjećaj da me Mile smatra HDZ-ovkom Inače, obožavateljica Hladnog piva", napisala je Vlatka u komentaru.

Ivana je Vlatki odgovorila s dva emotikona srca. Uz Vlatkin komentar našli su se i komentari Meri Goldašić (32) i Ide Prester (47).

