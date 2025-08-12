Više ne krije koliko je zaljubljena: Ella Dvornik s misterioznim dečkom otputovala u London

Jedna od najpoznatijih domaćih influencerica, Ella Dvornik (34), posljednjih mjeseci ne skriva da je zaljubljena. Iako detalje o novom partneru zasad čuva za sebe, s vremena na vrijeme svojim pratiteljima da naslutiti koliko uživa u njegovom društvu.

Ovoga puta otkrila je da zajedno borave u Londonu, a dio atmosfere podijelila je na društvenim mrežama. Na fotografiji na kojoj drži partnera za ruku, kratko je poručila: "Meštar je imao plot twist. Pogodite šta je u horoskopu."

Ella je trenutačno u procesu razvoda od Britanca Charlesa Pearcea. Nedavno je priznala kako postupak traje puno dulje nego što je očekivala te da još uvijek nisu riješili ključna pitanja u brakorazvodnoj parnici.

''Razvod još traje, ali ne doživljavam ga kao loš san. To je samo jedna faza u životu iz koje učim i idem dalje. Ne smatram to ni greškom. Da moram sve ponoviti, ponovila bih, to su sve bile lekcije i blagoslovi. I mi smo danas ljudi koji jesmo zbog toga. Zahvalna sam na cijelom iskustvu, imamo dvije divne kćerkice i puno lijepih uspomena, a sigurna sam da ćemo u budućnosti biti odlični prijatelji i da ćemo se smijati svemu što se dogodilo'', rekla je nedavno za Večernji list.

POGLEDAJTE VIDEO: Je li konačno došlo vrijeme za iskrenost o plastičnim operacijama? Ella Dvornik otvorila dušu za Direkt