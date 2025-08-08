Uhićen unuk Jacka Nicholsona: Pozamašnom svotom novca kupio slobodu

Sean Knight Nicholson (29), unuk slavnog glumca Jacka Nicholsona (88) uhićen je 5. kolovoza u Los Angelesu zbog sumnje na kazneno djelo obiteljskog nasilja, prenosi The Sun.

Prema navodima medija, glazbeni producent je uhićen nakon što ga je neimenovana žena optužila za fizički napad. Nicholson je priveden oko 17 sati, a pušten istoga dana oko 22 sata uz jamčevinu od 50.000 dolara. Njegovo sljedeće pojavljivanje na sudu zakazano je za 26. kolovoza, pokazuju sudski zapisi.

LAPD-ova podružnica Pacific Division nije željela objaviti njegovu policijsku fotografiju, a odbili su i dodatno komentirati slučaj. Sean se do sada nije javno oglasio povodom optužbi.

Na svom Instagram profilu, Sean se predstavlja kao producent specijaliziran za "horor kompoziciju, eksperimentalnu klupsku glazbu, hardcore, dark ambient i phonk", a opisuje se i kao "pokrovitelj mračnih umjetnosti". Na objavljenim fotografijama često je viđen u alternativnom stilu, s crnim lakom na noktima i tamnim naočalama.

Inače, Sean je sin Jennifer Nicholson, najstarije kćeri Jacka Nicholsona, koju je glumac dobio u braku s glumicom Sandrom Knight. Iako je Jennifer bila u braku s Seanovim ocem Markom Norfleetom od 1997. do 2003., Sean i dalje koristi majčino prezime – Nicholson.

Foto: Profimedia

Slavni glumac Jack Nicholson (88), dobitnik tri Oscara, poznat je po ulogama u filmovima poput "Let iznad kukavičjeg gnijezda" i "Isijavanje". Ima šestero djece iz više različitih veza: Jennifer i Caleba Goddarda sa Sandrom Knight, Honey Hollman s manekenkom Winnie Hollman, Lorraine i Raye Nicholsona s glumicom Rebeccom Broussard, te Tessu Gourin s Jennine Gourin. Od sve djece, jedino najmlađu, Tessu, nikada nije javno priznao.

