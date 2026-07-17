Od bizarnih frizura i outfita do filera: Ovo su trenuci kad su slavni muškarci potpuno promašili izgled
Pritisak besprijekornog izgleda na crvenom tepihu već odavno nije rezerviran samo za žene. Sve veći broj slavnih muškaraca podliježe trendovima estetske medicine, ali i radikalnim promjenama imidža koje ne završe uvijek s pozitivnim kritikama. Od prekomjerne upotrebe filera i botoksa, koji nerijetko rezultiraju neprirodno zategnutim licem, pa sve do neuspjelih eksperimenata s neobičnim frizurama, javnost sve češće svjedoči estetskim odlukama koje narušavaju prepoznatljiv šarm poznatih glumaca i glazbenika.
Stručnjaci ističu da je ključ uspjeha u muškom izgledu umjerenost, no granica između suptilnog osvježenja i potpunog gubitka prirodnih crta lica vrlo je tanka. Dok su se nekada starenje i sijeda kosa u Hollywoodu smatrali znakom zrelosti i karaktera, današnji imperativ mladosti u industriji zabave tjera i najveće zvijezde na drastične poteze. Rezultat toga često su transformacije koje umjesto željenog mladolikog izgleda privlače pažnju javnosti i kritičara.