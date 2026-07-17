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ŠOKANTNA IZDANJA /

Od bizarnih frizura i outfita do filera: Ovo su trenuci kad su slavni muškarci potpuno promašili izgled

Od bizarnih frizura i outfita do filera: Ovo su trenuci kad su slavni muškarci potpuno promašili izgled
Foto: Ian West/PA Images/Profimedia
Zvijezda serije Sex Education, Ncuti Gatwa, poznat je po hrabrom i rodno fluidnom modnom izričaju, no njegovi eksperimenti na crvenom tepihu često podijele kritiku.
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Pritisak besprijekornog izgleda na crvenom tepihu već odavno nije rezerviran samo za žene. Sve veći broj slavnih muškaraca podliježe trendovima estetske medicine, ali i radikalnim promjenama imidža koje ne završe uvijek s pozitivnim kritikama. Od prekomjerne upotrebe filera i botoksa, koji nerijetko rezultiraju neprirodno zategnutim licem, pa sve do neuspjelih eksperimenata s neobičnim frizurama, javnost sve češće svjedoči estetskim odlukama koje narušavaju prepoznatljiv šarm poznatih glumaca i glazbenika.

Stručnjaci ističu da je ključ uspjeha u muškom izgledu umjerenost, no granica između suptilnog osvježenja i potpunog gubitka prirodnih crta lica vrlo je tanka. Dok su se nekada starenje i sijeda kosa u Hollywoodu smatrali znakom zrelosti i karaktera, današnji imperativ mladosti u industriji zabave tjera i najveće zvijezde na drastične poteze. Rezultat toga često su transformacije koje umjesto željenog mladolikog izgleda privlače pažnju javnosti i kritičara.

17.7.2026.
21:20
Hot.hr
profimedia
TransformacijeBizarnoOutfiti
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