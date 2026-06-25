Treća sreća? Yolanda Hadid ponovno je rekla 'da' i zaručila se za tajanstvenog poduzetnika

Yolanda Hadid, 62-godišnja bivša manekenka, reality zvijezda i majka supermodela Gigi (31) i Belle Hadid (29), ponovno ulazi u bračnu luku. Magazin People potvrdio je zaruke nakon što je vijest prvi objavio TMZ. Američki mediji navode kako se zaručila za poduzetnika Randalla “Randyja” Kendricka (62), a vijest dolazi nešto više od godinu dana nakon što je tiho prekinula svoje prethodne zaruke.

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Tko je Randy Kendrick, samozatajni poduzetnik koji je osvojio Yolandu?

Za razliku od njezinih prijašnjih partnera, Randy Kendrick osoba je koja se vješto kloni medijske pažnje. Osnivač je i izvršni direktor tvrtke Xebec, jedne od vodećih američkih platformi za logističke nekretnine, a poznat je po preuređenju velikih industrijskih posjeda u moderne proizvodne kampuse. Uz to, obnaša funkciju direktora u tvrtkama Sandow Lakes Ranch Venture i Sandow Lakes Energy Company. Detalji o tome kako i kada je započela njihova romansa nisu poznati.

Ovo će Yolandi biti treći brak, a dolazi nakon nekoliko veza koje su izazvale veliko zanimanje javnosti. Njezin put do nove ljubavne sreće bio je obilježen velikim ljubavima, bolnim razvodima i jednim iznenadnim prekidom zaruka.

Neočekivani prekid s Josephom Jingolijem

Prije veze s Kendrickom, Yolanda je bila zaručena za građevinskog poduzetnika Josepha "Joeyja" Jingolija. Njihova veza započela je 2017. godine, nedugo nakon njezinog razvoda od Davida Fostera, a upoznali su se u Pennsylvaniji gdje je Yolanda kupila farmu kako bi se posvetila mirnijem životu. Par se zaručio u tajnosti tijekom posjeta njezinoj rodnoj Nizozemskoj, a zajedno su izgradili i ranč iz snova u Teksasu. Ipak, nakon šest godina veze, zaruke su tiho raskinute početkom 2025. godine, a izvor blizak paru izjavio je kako su ostali prijatelji.

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Brak s Davidom Fosterom i teška borba s bolešću

Njezin drugi suprug bio je slavni glazbeni producent i skladatelj David Foster (76), za kojeg se udala 2011. godine. Njihov raskošan život i brak bili su detaljno dokumentirani u popularnom reality showu "The Real Housewives of Beverly Hills", gdje je Yolanda bila jedna od glavnih zvijezda od treće do šeste sezone. Međutim, idila je prekinuta 2017. godine. Kao jedan od glavnih razloga za razvod često se navodio pritisak koji je na njihov odnos stavila njezina teška borba s lajmskom bolešću. Bolest joj je dijagnosticirana 2012. godine, a Yolanda je javno govorila o teškim simptomima, tvrdeći da je u jednom trenutku "izgubila sposobnost čitanja, pisanja, pa čak i gledanja televizije". Kasnije je otkrila da se s istom bolešću bore i njezina djeca Bella i Anwar.

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Prvi suprug i otac njezine djece

Prvi brak sklopila je 1994. godine s poduzetnikom u nekretninama Mohamedom Hadidom (77). Tijekom šestogodišnjeg braka dobili su troje djece koja su danas svjetski poznati modeli: Gigi, Bellu i Anwara (27). Upravo je preseljenje u Los Angeles zbog braka s njim označilo kraj njezine uspješne 15-godišnje manekenske karijere i početak novog poglavlja posvećenog obitelji. Unatoč razvodu 2000. godine, ostali su u dobrim odnosima radi djece.

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