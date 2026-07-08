Tom Holland iskreno progovorio o ulozi u Nolanovom filmu Odiseja

Tom Holland (30) britanski je glumac koji je najpoznatiji po ulozi Spidermana u Marvelovim filmovima ove je godine zakoračio u malo drugačiju ulogu. U najnovijoj drami jednog od najpoznatijih redatelja Christophera Nolana napisanoj prema Homerovoj Odiseji glumi Odisejevog sina Telemaha, jednog od najtrajnijih junaka grčke mitologije.

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Okreće novi list

30-godišnji Holland iskreno priznaje: "Ono što najviše volim jest to što imam osjećaj da mi je ovo možda i posljednja prilika da glumim dječaka". Telemah je bio jako mlad kad je njegov otac otišao u Trojanski rat da ga se ne sjeća – poznaje ga kroz priče o njegovim pothvatima, lukavosti i hrabrosti. Glumac poznat po svom dječačkom izgledu naveo je kako mu je, iako će nastaviti glumiti, ovo ipak zadnja šansa da glumi dječaka potičući daljnje glasine o svom braku s glumicom Zendayom (29) koja je glumila Spider-Manovu curu M.J., a u filmu Odiseja utjelovila je božicu mudrosti Atenu. Holland je za medije priznao da ga je redatelj Christopher Nolan pitao za dopuštenje da angažira 29-godišnju Zendayu kako bi mu se pridružila u tom epskom djelu.

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Poznati par

Tom Holland često je dijelio kadar sa svojom miljenicom Zendayom. Par je sada 5 godina u vezi, a upoznali su se na setu filma Spider-Man: Homecoming, gdje je Holland glumio junaka Spider-Mana, a Zendaya njegovu prijateljicu, kasnije djevojku MJ. Glumci su potvrdili svoju vezu 2021. a početkom 2025. se par zaručio. Od tada su se razvile brojne glasine o tajnom vjenčanju kod kojih ni jedna nije u potpunosti potvrđena. Priče da se vjenčanje uistinu dogodilo pokrenuo je Zandayin stilist Law Roach, nakon čega su procurile slike s vjenčanja za koje se kasnije utvrdilo da su generirane umjetnom inteligencijom. Međutim, sredinom 2026. Holland se osvrnuo na slike i glasine o vjenčanju te potaknuo daljnja mišljenja da se vjenčanje uistinu dogodilo govoreći "Svi su bili tamo".

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