SAMOZATAJNA CARLOTA /

Tko je supruga novog trenera Reala? Zovu ih najzgodnijim parom u svijetu nogometa

Tko je supruga novog trenera Reala? Zovu ih najzgodnijim parom u svijetu nogometa
Foto: Pacificcoastnews.com/pacific Coast News/profimedia
Álvaro Arbeloa (42) odnedavno je i službeno novi trener Real Madrida. Legendarni branič „kraljevskog kluba“ ponovno je u središtu sportskih zbivanja, no dio pažnje tradicionalno pripada i njegovom privatnom životu – posebno supruzi CarlotI Ruiz (42), s kojom čini jedan od najkomentiranijih parova u nogometnom svijetu.
Carlota Ruiz (42) supruga je novog trenera Real Madrida Álvara Arbeloe (42) i njegova dugogodišnja životna partnerica – zajedno su još od tinejdžerskih dana. Po struci je logopedinja, a povremeno se bavila i modelingom, no nikada nije tražila estradnu slavu.

Umjesto toga, odabrala je diskretan život posvećen obitelji i odgoju njihove četvero djece. Na društvenim mrežama dijeli uglavnom tople, obiteljske trenutke te se smatra snažnom i stabilnom podrškom suprugu kroz njegovu igračku i trenersku karijeru. Zbog elegancije i prirodnog izgleda često je nazivaju jednom od najšarmantnijih supruga nogometaša.

Hot.hr
José Oliva/zuma Press/profimedia
Alvaro Arbeloa
Tko je supruga novog trenera Reala? Zovu ih najzgodnijim parom u svijetu nogometa