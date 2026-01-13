Tko je supruga novog trenera Reala? Zovu ih najzgodnijim parom u svijetu nogometa

Carlota Ruiz (42) supruga je novog trenera Real Madrida Álvara Arbeloe (42) i njegova dugogodišnja životna partnerica – zajedno su još od tinejdžerskih dana. Po struci je logopedinja, a povremeno se bavila i modelingom, no nikada nije tražila estradnu slavu.

Umjesto toga, odabrala je diskretan život posvećen obitelji i odgoju njihove četvero djece. Na društvenim mrežama dijeli uglavnom tople, obiteljske trenutke te se smatra snažnom i stabilnom podrškom suprugu kroz njegovu igračku i trenersku karijeru. Zbog elegancije i prirodnog izgleda često je nazivaju jednom od najšarmantnijih supruga nogometaša.