Tea Tairović vilu na Jadranu izdvojila 430.000 eura, ali još ne smije u nju. Evo zašto

Srpska pjevačica Tea Tairović (29), jedna od najtraženijih na našim prostorima, prošle je godine odlučila kupiti vilu na jadranskoj obali. Izvođačica hitova "Na jednu noć", "Hajde" i "Balerina" kupila je kuću u izgradnji u Crnoj Gori, odnosno na poluotoku Luštica. Popularna pjevačica izdvojila je 430.000 eura, a bilo je dogovoreno da će ove godine moći uživati u svojoj luksuznoj vili, no to se ipak nije dogodilo. Naime, Tea je u jednom intervjuu objasnila da radovi na nekternini još nisu dovršeni.

"Nisam se uselila, iako sam trebala. Naravno, razlog je taj što kasne radovi na završetku kompleksa. Nadam se da ću sljedeće godine moći biti tamo smještena", objasnila je za srpske medije.

Riječ je o vili na tri kata, a jednaka je kao ostale kuće u tom kompleksu. Nalazi se na samom vrhu Luštice, pa pogled iz kuće gleda na more i planine. U ovom mjestu luksuzne kuće posjeduju i srpska glumica Marija Karan (43) te nekadašnji košarkaš Vlade Divac (57).

Ranije je izvor blizak pjevačici objasnio da joj se mjesto na poluotoku svidjelo na prvi pogled.

"Bilo joj je veoma važno da bude prostrano, s velikom terasom i pogledom na more. Također, da je pod videonadzorom zbog sigurnosti. Sve je to našla, a vilu ke platila vrtoglavih 430.000!" objasnio je ranije blizak izvor.

Tea posjeduje nekoliko nekretnina, a nedavno je kupila stan u Beogradu za 300.000 eura. Također, ima stan u Novom Sadu.

Podsjetimo, slavna pjevačica u svibnju je zapalila atmosferu u zagrebačkoj Areni gdje su joj se na pozornici prodružile Indira Levak (51) i srpska pjevačica Teodora Džehverović (28). Osim što je uspješna u poslovnom smislu, sreća joj se nasmiješila i kad je riječ o ljubavi. Naime, Tea je u travnju daleko od očiju javnosti izrekla sudbonosno "da". Svadba je organizirana na imanju u initmnoj atmosferi u blizini Novog Sada, a Tein je izabranik Ivan Vardaja kojeg je upoznala 2023. godine na snimanju spota.

