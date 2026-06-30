Suzana Mančić pohvalila se susretom s velikom svjetskom zvijezdom: 'U Parizu je sve moguće'

Nekadašnja Loto djevojka i jedno od najpoznatijih televizijskih lica regije, Suzana Mančić, svojom posljednjom objavom na Instagramu podijelila je trenutak koji je izazvao pravo oduševljenje njezinih brojnih pratitelja. Tijekom boravka u Parizu Mančić je imala priliku upoznati i razgovarati sa slavnom holivudskom glumicom Salmom Hayek. Zajedničku fotografiju objavila je uz znakovit opis koji sugerira da je i sama bila iznenađena ovim susretom.

"U Parizu je sve moguće! Čak i prilika da razgovarate sa Salmom Hayek", napisala je Suzana Mančić uz fotografiju na kojoj pozira nasmijana uz jednu od najvećih zvijezda današnjice. Fotografija, koja odiše elegancijom, snimljena je na ekskluzivnom društvenom događanju. Prikazuje Mančić u glamuroznoj zlatnoj satenskoj haljini s upečatljivom ogrlicom, dok Salma Hayek nosi profinjenu crnu kreaciju, a poseban vizualni dojam ostavlja njezin upečatljiv srebrni ukras za glavu s kristalima. Prisan zagrljaj i osmijesi na njihovim licima odaju dojam ugodnog i srdačnog susreta dviju uspješnih žena.

Objava je, očekivano, vrlo brzo prikupila brojne lajkove i komentare, a pratitelji nisu skrivali svoje divljenje. Zanimljivo je da su mnogi, iako impresionirani susretom sa Salmom Hayek, iskoristili priliku da upute komplimente upravo domaćoj zvijezdi, ističući njezinu ljepotu i karizmu. "Nije za usporedbu... Meni je između prelijepe crnke i prelijepe plavuše uvijek ljepša plavuša. Još ako je svjetska, a naša, divna Suzana", jedan je od komentara koji najbolje sažima mišljenje publike. Drugi su bili još izravniji, kratko poručivši: "Suzana ljepša", dok su je neki usporedili s neprežaljenom holivudskom ikonom Grace Kelly, napisavši: "naša Grace... ljepota".