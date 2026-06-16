Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom

Teodora Kunić, kći voditeljice Suzane Mančić, čeka prvo dijete, pišu Blic. Vijest je otkrivena nakon što je na društvenim mrežama osvanula fotografija na kojoj se vidi da je u poodmakloj trudnoći.

Foto: Instagram/rodoljub stanimirovic/Screenshot

Fotografiju je na Instagramu objavio njihov kum, a nastala je tijekom zajedničkog ručka u restoranu.

Za tu je prigodu Teodora odabrala elegantnu, lepršavu haljinu krem boje s otvorenim ramenima, koja je istaknula njezin trudnički trbuh.

Foto: Instagram/rodoljub stanimirovic/Screenshot

Ljubavna priča koja je privukla veliku pozornost

Teodora je prošle jeseni izgovorila sudbonosno „da“ brigadnom generalu Miroslavu Talijanu, a njihova je veza od samog početka izazivala interes javnosti zbog razlike od 23 godine, a i zbog toga što on već iza sebe ima dva braka i petero djece.

Foto: Instagram/Screenshot

Unatoč brojnim komentarima koji su pratili njihov odnos, par nikada nije skrivao svoju sreću, a sada ih očekuje i prinova.

'Nemam ništa protiv razlike u godinama'

Suzana Mančić ranije je javno komentirala odnos svoje kćeri i zeta te jasno dala do znanja da joj razlika u godinama ne predstavlja problem.

"Da je ona starija od njega, ni to se svima ne bi svidjelo. Smatram da muškarac treba biti stariji od žene i nemam ništa protiv te razlike. Njezin suprug je vrlo zgodan muškarac koji vodi računa o sebi“, izjavila je svojedobno za srpske medije.

Prisjetila se i njihovog vjenčanja

"Vjenčanje je bilo predivno. Sve je bilo baš onako kako je Teodora željela i zamišljala. Bila je to manja ceremonija s osamdesetak najbližih uzvanika, a atmosfera je bila fantastična. Pjevali su mladenka, njezin otac Nebojša Kunić i Biljana Jevtić“, ispričala je Suzana.

Teodora Kunić već je jednom stala pred oltar. Prije nekoliko godina udala se u Las Vegasu za američkog milijunaša, koji je od nje bio stariji 20 godina, no taj brak nije dugo potrajao.

Sada je, čini se, pronašla novu životnu sreću, a dolazak prinove označit će početak još jednog važnog poglavlja u životu nje i njezina supruga.