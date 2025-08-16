Subotnja špica u Zagrebu u znaku Petre Meštrić: Naočale, leopard sandale i totalni wow efekt

Subotnja špica u Zagrebu i ovog je vikenda odisala živahnom atmosferom, a šetnju centrom nikada ne propušta i doktorica te influencerica Petra Meštrić.

Petra je odlučila pokazati savršeni spoj ležernog i glamuroznog stila pri čemu je prošetala u klasičnim traper hlačama ravnog kroja, blago poderanim na koljenima što je cijelom outfitu dalo urbani street style prizvuk.

Foto: Josip Mikacic/pixsell

Odjenula je i crni top bez rukava, lagano strukiran i s decentnim dekolteom koji je naglasio njenu figuru, dok su sandale s visokom tankom potpeticom i leopard uzorkom dodatno upotpunile njezin outfit.

Foto: Josip Mikacic/pixsell

Mala crna torbica s lancem preko ramena, velika narukvica i sat na rukama dodatno su podigli eleganciju, ali wow efekt postigle su i upečljive sunčane naočale.

Podsjetimo, Petra je nedavno privukla veliku pažnju javnosti objavom u kojoj se dotakla utjecaja negativnih komentara na razvoj poremećaja u prehrani. Upozorila je na štetne komentare o tijelu, pričajući priču o poznanici koja je kroz godine slušala kritike i osjećala pritisak oko izgleda, ističući koliko riječi mogu dugoročno utjecati na nečije samopouzdanje i zdravlje.

