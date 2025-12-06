Prijateljice ubio Mercedes koji je jurio 150 km/h: Braća se utrkivala pa sve pokušala zataškati

Na Zemaljskom sudu u Stuttgartu počelo je suđenje za pogibiju dviju mladih djevojaka koje je na izlasku s benzinske crpke pokosio Mercedes jureći 150 kilometara na sat u njemačkom Ludwigsburgu ranije ove godine.

Rođaci i prijatelji nisu mogli sakriti suze tijekom čitanja optužnice.

Dvojica braće Gürkan (32) i Ismail U. (35) optuženi su za sudjelovanje u ilegalnoj automobilskoj utrci u centru grada tog kobnog 20. ožujka, koja je imala kobne posljedice za dvije prijateljice Selin (22) i Merve (23), prenosi Bild.

Mlade su djevojke izlazile sa svojim Fordom s benzinske postaje kada ih je Mercedesom S-klase od 455 konjskih snaga udario Gürkan K., koji je vozio 150 kilometara na sat. Ford je odbacio otprilike 20 metara dalje, a djevojke su poginule na mjestu.

Sumnja se da je stariji brat Ismail pobjegao u drugom Mercedesu. Uhićen je tri tjedna kasnije.

Treći rođak sve snimao

S njim je navodno bio i rođak Kerim koji je snimao utrku, kazao je tužitelj Andreas Kienle.

Vještačenjem je utvrđeno da je Gürkan stisnuo papučicu gasa do kraja samo tri i pol sekunde prije sudara. Drugi Mercedes za njim je jurio brzinom od 135 do 150 kilometara na sat na dijelu ceste gdje je ograničenje 50.

Tijekom suđenja, otkriveno je da se vozač Mercedesa navodno vratio pješke na mjesto nesreće. Ismail se, navodno, presvukao na benzinskoj postaji i maskirao, a kasnije se pridružio ožalošćenima koji su plakali za ubijenim djevojkama ispred džamije u Ludwigsburgu.

Turčin je prije nekoliko godina već osuđen na dvije godine uvjetne kazne zbog bijega s mjesta nesreće i napada na policajce, a dva puta mu je oduzeta vozačka dozvola.

Sud bi trebao donijeti presudu u ovom stravičnom slučaju u travnju.

Smrt mladih djevojaka potresla je zajednicu, a više od dvije tisuće ljudi došlo se oprostiti od njih na sprovodu.

