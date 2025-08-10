Potresna ispovijest Petre iz Braka na prvu: 'Glasovi iz prošlosti i dalje viču!'

Poznata varaždinska liječnica i influencerica Petra Meštrić (31), sa zagrebačkom adresom, poznatom iz RTL-ovog sociološkog eksperimenta "Brak na prvu", na svojoj je Instagram priči podijelila emotivnu i potresnu objavu o prijateljici iz mladosti. Njena poruka upozorava na to koliko riječi mogu ostaviti trajne posljedice na nečije mentalno i fizičko zdravlje.

Objavu prenosimo u cijelosti:

"Nedavno sam se družila s poznanicom iz nekih mlađih dana. Naručila sam hranu, pojela dva zalogaja i rekla: 'Jela sam doma'.Obje smo znale da nije jela zadnja dva dana. XS joj je prevelik. Odnosi ga krojačici kako bi joj prekrojila. A nekad… nekad je bila cura puna života. Visoka, sportašica, malo jače građe, nikad debela. Veliko, prirodno poprsje. Osmijeh koji je odzvanjao prostorijom. Ali u godinama kad te svaka riječ oblikuje, ona se uvijek našla okružena ljudima koji su joj govorili: 'Debela si', 'Mogla bi biti manekenka kad bi malo smršavila'. Muškarci, žene, prijatelji i stranci. Ni društvene mreže nisu bile blaže. U komentarima sva odvratnost današnjeg svijeta. Mogla je biti odlična sportašica. Mogla je biti pravnica, kako je željela. Mogla je samo biti sretna i zdrava. Ali ona i dalje čuje 'Debela si'. I dalje u ogledalu vidi komentare. BMI joj je danas pothranjenost. A glasovi iz prošlosti i dalje viču. Zato sljedeći put kad ti dođe da komentiraš nečije tijelo, zapitaj se: 'Jesam li ja ta osoba koja će nekome ostati u glavi do kraja života?'".

Petra je ovom objavom otvorila važno pitanje o društvenom pritisku, ružnim komentarima i njihovoj ulozi u razvoju poremećaja prehrane, posebno kod mladih.

