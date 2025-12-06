Vozač (80) na autocesti napuhao 2 promila, u Požegi rekorder vozio sa skoro 3 promila

Požeški policajci zatekli su 44-godišnjeg vozača osobnog automobila koji je s 2,94 promila vozio Ulicom Hrvatskih branitelja u petak oko 17.05 sati. Nije se ni kretao svojom kolničkom trakom te za vrijeme vožnje, nije bio vezan sigurnosnim pojasom, a kod sebe nije imao vozačku dozvolu ni osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet, izvijestila je PU požeško-slavonska.

Smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnih sredstava i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o osobnoj iskaznici.

Također u petak oko 22.45 sata u Ulici kralja Krešimira u Požegi, policijski službenici su u prometu zatekli 30-godišnjeg vozača koji je pod utjecajem alkohola od 2,58 promila upravljao osobnim automobilom. On je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstava i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jedan vozač pod utjecajem droge odbio vađenje krvi i urina

Oko 14.40 sati u Požegi u Šijačkoj ulici, policijski službenici su u prometu zatekli 21-godišnjeg vozača koji je upravljao osobnim automobilom.

Testiranjem na prisutnost droga u organizmu kod vozača je utvrđena i prisutnost droge, a odbio je vađenje krvi i urina.

Budući da je postojala opasnost da će nastaviti s činjenjem prekršaja on je smješten u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstava i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Isključen iz prometa zbog 1,99 promila

Policijski službenici su utvrdili da je jučer u popodnevnim satima na autocesti A1, Općina Netretić, 80-godišnjak upravljao osobnim automobilom zagrebačkih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola od 1,99 promila, izvijestila je PU karlovačka.

Vozač je isključen iz prometa i do prestanka djelovanja opojnog sredstva smješten u posebne prostorije policije te će biti sankcioniran sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravična prometna nesreća na zagrebačkoj zaobilaznici, kamion je proletio kroz ogradu