UŽAS U ZAGREBU /

Pijan autom ubio pješaka pa pobjegao: Policija uhitila njega i još dvojicu

Pijan autom ubio pješaka pa pobjegao: Policija uhitila njega i još dvojicu
Foto: Radio Nu

Vozač je prije pješaka naletio na živicu, prometni znak i metalnu nadstrešnicu za otpad

30.11.2025.
15:16
Erik Sečić
Radio Nu
Prometnu nesreću s poginulim pješakom u subotu prijepodne u Dubravi izazvao je pijani 24-godišnjak koji se potom udaljio s mjesta nesreće, utvrdila je zagrebačka policija, osumnjičivši zbog nepružanja pomoći još dvije osobe.

Upravljajući Opelom zagrebačkih oznaka pod utjecajem 1,16 promila alkohola, 24-godišnjak je oko 10,40 sati vozio Vukomerečkom cestom, gdje je zbog neprilagođene brzine kretanja izgubio nadzor nad vozilom i naletio na 87-godišnjeg pješaka koji se kretao nogostupom. 

Vozač je prije toga naletio na živicu, prometni znak i metalnu nadstrešnicu za otpad. U prometnoj nesreći smrtno je stradao 87-godišnji pješak, a tijelo je prevezeno na Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.

Pobjegao s mjesta nesreće 

Nakon prometne nesreće 24-godišnjak se automobilom udaljio s mjesta događaja, ali se zaustavio zbog oštećenja na vozilu, a potom je zajedno sa 42-godišnjim putnikom iz svog vozila sjeo u drugo vozilo kojim je iza njih upravljao 48-godišnjak te su se svi zajedno udaljili s mjesta događaja, a da nisu pružili pomoć stradalom pješaku.

Istog dana, 24-godišnji vozač je uhićen zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo izazivanja prometne nesreće kao i kazneno djelo nepružanja pomoći nakon čega će biti u zakonskom roku, uz kaznenu prijavu, predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.

Također istog dana, uhićeni su 48-godišnji vozač i 42-godišnji putnik te su obojica prijavljeni zbog sumnje da su počinili kazneno djelo nepružanja pomoći.

Očevid na mjestu događaja obavila je zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u koordinaciji s Ekipom za očevide Policijske uprave zagrebačke. Zbog provođenja očevida promet se odvijao obilaznim pravcima.

POGLEDAJTE VIDEO: Pad Airtractora kod Senja: Pronašli tijelo pilota

ZagrebDubravaPrometna Nesreća
