Smrt na cesti: Automobil usmrtio pješaka u Zagrebu

U Zagrebu, na Vukomerečkoj cesti danas oko 10.40 sati dogodila se teška prometna nesreća. U sudaru su sudjelovali osobni automobil i pješak. Kako je izvijestila zagrebačka policija, pješak je poginuo.

Promet Vukomeričkom cestom od ulice I. Trnava do Sobolskog puta je obustavljen i odvija se okolnim ulicama uz regulaciju policije. Očevid je u tijeku.

