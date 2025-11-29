FREEMAIL
Smrt na cesti: Automobil usmrtio pješaka u Zagrebu

Smrt na cesti: Automobil usmrtio pješaka u Zagrebu
Foto: Radio Nu

Promet ja zaustavljen i policija provodi očevid

29.11.2025.
13:04
danas.hr
Radio Nu
U Zagrebu, na Vukomerečkoj cesti danas oko 10.40 sati dogodila se teška prometna nesreća. U sudaru su sudjelovali osobni automobil i pješak. Kako je izvijestila zagrebačka policija, pješak je poginuo. 

Promet Vukomeričkom cestom od ulice I. Trnava do Sobolskog puta je obustavljen i odvija se okolnim ulicama uz regulaciju policije. Očevid je u tijeku.

