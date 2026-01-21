FREEMAIL
BABY SPICE /

Sjećate se nje? Emma Bunton slavi 50 i dalje očarava svojim šarmom

Sjećate se nje? Emma Bunton slavi 50 i dalje očarava svojim šarmom
Foto: Columbia Pictures Corporation/entertainment Pictures/profimedia
Emma Bunton (50) je britanska pjevačica i bivša članica legendarne grupe Spice Girls.
Bivša članica legendarne grupe Spice Girls, Emma Bunton, slavi okruglih 50 godina. Emma je započela karijeru kao „Baby Spice“ i zajedno s grupom obilježila 90-te godine, objavivši niz hitova koji se i danas pamte. Nakon raspada Spice Girls, uspješno je nastavila solo karijeru s albumima A Girl Like Me, Free Me, Life in Mono i My Happy Place. Osim glazbe, okušala se i u glumi te redovito nastupa na televiziji. Udana je za pjevača i tekstopisca Jade Jonesa (50), s kojim ima dvoje djece. Danas slavi svoj 50. rođendan, a njezina karijera i dalje inspirira obožavatelje diljem svijeta.

21.1.2026.
5:59
Hot.hr
Courtesy Of Royal Mail/mega/the Mega Agency/profimedia
Spice Girls
