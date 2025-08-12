Sjećate se Andree i Mislava? Zaljubili se i zaručili u showu, oglasili se iz romantične zemlje

Druga sezona sociološkog eksperiment ''Brak na prvu'' kojeg smo pratili na RTL-u, a čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, spojila je brojne kandidate pa tako i Andreu Golubić i Mislava Pajdakovića. 'Prave' zaruke dogodile su se na kraju sezone, a sada su pokazali kako uživaju nakon završetka emisije.

Kemija je neupitna za par koji ne skida osmijeh s lica, a nije to nimalo neobično, s obzirom na to da uživaju u Italiji. Naime, Andrea je na Instagramu objavila video u kojem je vidljivo da se nalaze pored slavnog Kosog tornja u Pisi, gdje zeza Mislava. Komentari njihovih pratitelja su i više nego pozitivni.

''Kad god vas vidim, nasmijem se", "Volim vas, uživajte'', "Top ste", neki su od komentara.

Podsjetimo, par je prošle godine krenuo s uređivanjem zajedničke kuće.

"Ne postoji pravi trenutak za ništa, planovi i Excel tablice padaju u vodu jer sve što imamo je sada i ovdje i zato se samo treba odvažiti, baciti na glavu. Koliko god da je inicijalno nevjerojatan i strašan taj osjeća u prvom trenutku, već u drugom krene otvarati neke potpuno nove dimenzije", napisala je tada Andrea na Instagramu.

