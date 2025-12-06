Koga ljubi Dinamov heroj derbija: Ova ljepotica mu je osvojila srce, a jedno je i dalje misterij

U derbiju 16. kola HNL-a na Maksimiru nije bilo pobjednika – Dinamo i Hajduk odigrali su 1-1, a trenutak koji je obilježio susret svakako je pogodak Arbera Hoxhe (27) u 12. minuti sudačke nadoknade, kojim je Dinamo izbjegao poraz u dramatičnoj završnici.

Hoxha, koji je u Dinamo stigao u siječnju 2024., još jednom je pokazao da je postao važan kotačić momčadi. Prije Hrvatske igrao je za nekoliko kosovskih prvoligaša – Istogu, Prishtinu, Hajvaliu, Besu Pejë i Ballkan – no upravo u Zagrebu doživljava najveći profesionalni uzlet.

Uspješan na terenu, ali i u ljubavi

I dok Hoxha sve više plijeni pozornost sportskim izvedbama, javnost podjednako intrigira i njegov privatni život. Naime, 27-godišnji nogometaš već je godinama u vezi s atraktivnom brinetom, čiji identitet uporno skriva od javnosti. Iako njezino ime ne otkriva, jasno je da ga prati na svim najvažnijim životnim postajama.



Par ne skriva emocije kada je riječ o društvenim mrežama – Hoxhin Instagram prepun je zajedničkih fotografija. Romantične slike s putovanja, ljetnih odmora i spontanih zagrljaja otkrivaju da je riječ o vrlo skladnom odnosu. Posebno se ističe fotografija iz Pariza, gdje su prošle godine zajedno proslavili Božić.

Detalj koji je privukao pozornost

Ipak, mnogima nije promaknulo da je na posljednjoj zajedničkoj objavi Hoxha isključio komentare. Dok su drugi postovi puni komplimenata i pohvala na račun njegovih igara, čini se da je privatnost kada je riječ o djevojci – crvena linija koju ne prelazi.

Bez obzira na to, jedno je sigurno – dok Hoxha zabija ključne golove za Dinamo, u privatnom životu ima jednako snažnu podršku. Iako je njezino ime i dalje misterij, njihova je ljubavna priča itekako vidljiva.

