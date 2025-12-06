Garcia šokiran situacijom na žestokom maksimirskom derbiju: 'Nikada to u životu nisam vidio'

Niti Mario Kovačević, trener nogometaša Dinama, niti strateg Hajduka Gonzalo Garcia nisu bili zadovoljni nakon konačnih 1-1 u derbiju hrvatskog prvenstva na maksimirskom stadionu.

Dinamo je bio bolji tijekom utakmice 16. kola HNL-a, ali je Hajduk poveo. Strijelac je bio Michele Šego u 68. minuti.

U dugoj sudačkoj nadoknadi Dinamo je ipak uspio izjednačiti, u 102. minuti Arber Hoxha je pogodio za konačnih 1-1.

„Zaslužili smo više od jednog boda i zato nisam zadovoljan konačnim rezultatom. Bili smo bolji u svim segmentima igre, ali nogomet je ponekad nepravedan. Pljesak naših navijača puno toga govori. Sudačke odluke neću komentirati, postoje ljudi koji su zaduženi za to. Imali smo puno prilika, ali njihov vratar Silić je bio odličan od početka derbija. Ponavljam, mi smo odigrali jako dobru utakmicu i zato čestitam svim igračima“, komentirao je trener Dinama Mario Kovačević, a nezadovoljstvo je izlazilo i iz riječi trenera Splićana Gonzala Garcije.

„Trebali smo pobijediti i nakon svega nije baš lijepo osvojiti samo bod. Igralo se do sutra, do zauvijek. Nikada u karijeri nisam vidio ovakav produžetak vremena. Kada se pogleda cijela utakmica možda ovo za nas i nije loš rezultat. Odigrali smo najbolje što smo mogli. Ispunjavali smo puno toga što smo se dogovorili. Drago mi je zbog mladog vratara Silića, imao je nekoliko sjajnih reakcija“, bile su riječi Garcije nakon osvojenog boda.