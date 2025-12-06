Kovačević nakon remija s Hajdukom na Maksimiru: 'Pljesak naših navijača puno toga govori'

Niti Mario Kovačević, trener nogometaša Dinama, niti strateg Hajduka Gonzalo Garcia nisu bili zadovoljni nakon konačnih 1-1 u derbiju hrvatskog prvenstva na maksimirskom stadionu.

Dinamo je bio bolji tijekom utakmice 16. kola HNL-a, ali je Hajduk poveo. Strijelac je bio Michele Šego u 68. minuti.

U dugoj sudačkoj nadoknadi Dinamo je ipak uspio izjednačiti, u 102. minuti Arber Hoxha je pogodio za konačnih 1-1.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

„Zaslužili smo više od jednog boda i zato nisam zadovoljan konačnim rezultatom. Bili smo bolji u svim segmentima igre, ali nogomet je ponekad nepravedan. Pljesak naših navijača puno toga govori. Sudačke odluke neću komentirati, postoje ljudi koji su zaduženi za to. Imali smo puno prilika, ali njihov vratar Silić je bio odličan od početka derbija. Ponavljam, mi smo odigrali jako dobru utakmicu i zato čestitam svim igračima“, komentirao je trener Dinama Mario Kovačević.