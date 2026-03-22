Simona Mijoković čestitala rođendan sinu i progovorila o teškom porodu: 'Bog nas je spasio'

Simona Mijoković (41), nekadašnja reality zvijezda, a danas poznata katolička svjedokinja i pro-life aktivistica, proslavila je treći rođendan svog najmlađeg sina Michaela Lorenza. Tim povodom objavila je na Instagramu iznimno emotivnu poruku koja nadilazi uobičajenu rođendansku čestitku. U njoj je otkrila detalje dramatičnog poroda i duboku duhovnu poruku koja stoji iza rođenja njezinog, kako ga naziva, "čuda Božjeg".

Objava prikazuje nježan trenutak Simone i sina za stolom ispred rođendanske torte sa svjećicom u obliku broja tri. No, snažne riječi u opisu fotografije otkrivaju pozadinu ovog slavlja. Simona se prisjetila teškog poroda, koji je opisala kao dan spašavanja njihovih života, te podijelila šokantan detalj: "S Michaelom u operacijskoj sali bilo je potrebno čak 60 ručnika da me očiste od krvi i da zaustave tu silnu krv".

U svojoj emotivnoj ispovijesti, Simona naglašava kako je rođenje sina Michaela za nju predstavljalo iscjeljenje od rana iz prošlosti. "S tobom izlječile su sve moje rane dječice na nebu... s tobom svaka kap krvi koja se prolila, moje srce je iscjelilo", napisala je, aludirajući na svoju prošlost u kojoj je imala nekoliko pobačaja. Mijoković u svojim javnim svjedočanstvima često govori o sebi kao o "majci desetero djece", misleći pritom na petero živuće djece i petero koje je izgubila, uključujući troje nerođene djece zbog pobačaja u mladosti.

Upravo tu leži ključ njezine poruke. Prema njezinim riječima, Bog je spasio nju i sina s posebnom svrhom, kako kaže "da postanemo glas onima koji nemaju glasa". Ovom rečenicom povezuje svoje životno iskustvo s pro-life aktivizmom, odnosno stava koji je strogo protiv pobačaja, kojem je danas snažno posvećena. Njezina borba za život nerođenih, kako kaže, postala je njezina misija, a rođenje Michaela doživljava kao čudo, pogotovo jer su joj liječnici nakon prve kćeri Gabriele prognozirali da više neće moći imati djece.

Od turbulentne prošlosti do obiteljskog mira u Linzu

Put Simone Mijoković, nekada Gotovac, od medijski eksponirane osobe turbulentnog života do posvećene supruge, majke i svjedokinje vjere, dobro je poznat javnosti. Danas živi mirnim obiteljskim životom u Linzu u Austriji sa suprugom Stanislavom Mijokovićem i njihovom djecom.

Fotografija s rođendanske proslave vjerno oslikava njezin sadašnji život; u pozadini se, osim balona i cvijeća, ističu brojni vjerski simboli, uključujući i kip arkanđela Mihaela, po kojem je njezin sin i dobio ime.

Od kraja prošle godine Simona aktivno promovira svoju novu knjigu "Kako sam tražila ljubav", u kojoj detaljno opisuje svoj put transformacije. Uz to, prošle je godine u 41. godini postala i baka, što zaokružuje njezinu priču o iskupljenju i novom početku.