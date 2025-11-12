Simona Mijoković o kćeri Gabrijeli: 'Ona još nije upoznala Boga'

U prepunoj dvorani Vijenac Nadbiskupijskoga pastoralnoga instituta na Kaptolu, uz melodiju crkvene pjesme "Gospodin je pastir moj", u ponedjeljak se održala promocija književnog prvijenca "Kako sam tražila ljubav" Simone Mijoković (41), javnosti poznatije pod prethodnim prezimenom Gotovac. Nekadašnja reality zvijezda čiji je život javnost pratila kroz skandale i bračne svađe sasvim iskreno i ogoljeno iznijela je cjelovitu životnu priču u knjizi "Kako sam tražila ljubav" nakladničke kuće Verbum.

Ljubav na pogrešnim mjestima i put k vjeri

Umjesto uobičajene promocije knjige gdje autor ima glavnu riječ i govori o svome djelu, ova je više nalikovala misnoj svečanosti. To ni ne čudi budući da se cijeli život autorice promijenio do neprepoznatljivosti upravo zahvaljujući vjeri. Traženje ljubavi koje spominje u naslovu Simoni Mijoković donijelo je najgore posljedice: ovisnost o drogama, bulimiju, pobačaje, prostituciju i zlostavljanje.

Vjeri se okrenula kada je shvatila da se našla na samom dnu. Njezin preporod i preobraćenje počelo je nakon ispovijedi kod fra Zvjezdana Linića koji ju je do svoje smrti pratio na tom putu. Uvodnu riječ večeri dao je fra Ivan Matić koji je fra Liniću pomagao u duhovnim obnovama u Kući susreta Tabor.

"Simona je tražeći ljubav bila izigrana. Kao i svi, htjela je osjetiti ljubav. Tražila ju je u na pogrešnim mjestima, u zemaljskim porocima, muškarcima... Ne znajući da jedini tko daje besplatnu i pravu ljubav je upravo Bog", kazao je fra Matić i završio govor molitvom.

'Lutala sam, služila svijetu, tijelu i grijehu'

Simona Mijoković na događaj je došla u pratnji muža Stanislava Mijokovića, obitelji, prijatelja te njihove četvero male djece.

"Kada sam prvi put prije trinaest i pol godina došla k Pateru Zvjezdanu, on je rekao "Dolazite na molitvu, ali ne dolazite Pateru Zvjezdanu, dolazite k Isusu". I moje malo srce čulo je da dolazim Isusu kojeg nisam poznavala. Znala sam samo za Isusa na filmu kojeg sam gledala na televiziji i kada sam došla u Tabor, upoznala sam ga i upoznajem ga svaku sekundu i svakim otkucajem moga srca. Isusa, Sina Boga živoga. I tada sam čula pjesmu 'Samo tvoja ljubav Bože', ne znajući da je tu pjesmu napisao moj duhovnik Pater Ivan Matić. I u toj pjesme pronašla sam sebe", kazala je autorica Mijoković sa suzama u očima nakon što je puna dvorana uglas zapjevala tu pjesmu.

"Koliko sam lutala u ovome svijetu u Dolini Suza. Koliko sam služila svijetu tijelu i grijehu. Bila sam dijete koje je tražilo ljubav na lošim mjestima, u krivim ljudima i stvarima, u lažnim bogovima, idolima, u materijalnom svijetu, u izlascima, u porocima. U svemu sam samo tražila utjehu i mislila sam da je ljubav nešto u svijetu što će me spasiti, ali onda sam našla onoga koga ljubi duša moja. Isusa Krista, Sina Boga živoga.", kazala je autorica dok se obraćala publici.

Kako je pronašla snagu u ponoru života

Za Net.hr Simona Mijoković kazala je što joj knjiga predstavlja i kakav je osjećaj ogoliti se pred mnoštvom.

"Ovo svjedočanstvo nije od mene, nego za Gospodina, on me pozvao, a moje malo srce se odazvalo, tako da ne gledam što tko govori, nego isključivo svjedočim živoga Boga u mome životu, što je on učinio i u konačnici kako se on proslavlja.", rekla je.

Na pitanje kako je pronašla snagu da ne odustane i da se okrene Bogu, rekla je: "Kada sam pronašla Isusa, pronašla sam sve. Jer tko ima Boga ima sve. Ako nema Isusa, nema ništa, tako da kada sam pronašla taj biser, živu vodu, ja sam bila samo jedna mala spužvica žedna te žive vode i od te žive vode više se nikad ne odvajam i tu nema kraja. Božja ljubav nema kraja. Tko jednom pronađe Gospodina, pronašao je sve.", kazala je.

"Ova knjiga je svjedočanstvo i to je dar Gospodina. Nije moj. Moj je grijeh kojeg se treba odricati. Knjiga je, kao što sam i posvjedočila, za sve one koji se još nisu otvorili za život, za one koji se boje, za svakog sina koji je zalutao, za svakog brata koji je ostao uz Oca, svako djetešce koje se gubi u duhu ovoga svijeta u lažnim bogovima, idolima i za svakog roditelja da bude strpljiv sa svojom djecom. Sve ono što je ljudima nemoguće, Bogu je moguće i to je poruka ove knjige.", zaključila je autorica.

Gdje je Simonina najstarija kći?

Dok se autorica potpisivala na primjerke knjiga, njezino četvero male djece, Amalija, Zvjezdana, Joshua i Michael radosno su trčali uokolo, plesali, skakali i smijali se. Uz ostalu širu obitelj i prijatelje, nismo primijetili njezino peto dijete - najstariju kći Gabrielu koju je dobila s bivšim suprugom Antom Gotovcem (56).

Upitali smo je kakav je njihov odnos danas.

"Gabriela, ona još nije upoznala živoga Boga. Naravno, zato jer Bog je silan, ali nije nasilan. Mi nikoga ne smijemo na silu dovoditi k Njemu. Molimo jedni za druge, tako i moje majčinsko srce moli za Gabrielu da jednog dana može svjedočiti živoga Boga.", odgovorila je Mijoković.

