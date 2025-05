Eurovizijska legenda i trap ikone? Ne može biti loš party: Ovako je to izgledalo na Sea Star festivalu

Sea Star Festival otvorio je 22. svibnja Welcome party s nastupima EXIT-ovih Lanne i Innēr Sense, a prvi festivalski dan 23. svibnja, ispunili su energijom DJ Thicc Boi, Marko Louis s gostima Marčelom i Nensi, te trap zvijezde Grše i Miach. Na pozornicama su se istaknuli i hitmaker Baby Lasagna, dok su u Nautilus Areni atmosferu, Špiro & Tej, Hiljson Mandela te Goca R.I.P. Techno su zastupali Patrick Mason, I Hate Models i Indira Paganotto, dok su na Electric Waves stageu domaći elektro heroji Sven i Grenco držali ritam do kasno u noć. Zavirite u galeriju i pogledajte kako je to izgledalo.