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VELIKA POGREŠKA /

Ronaldova zaručnica razbjesnila Portugalce: Zbog detalja s tribina našla se na udaru kritika

Ronaldova zaručnica razbjesnila Portugalce: Zbog detalja s tribina našla se na udaru kritika
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Foto: PERUSSEAU/SplashNews.com/Splash/Profimedia

Pogreška sa zastavom izazvala lavinu negativnih komentara i usporedbe s Messijevom suprugom

3.7.2026.
9:19
Hot.hr
PERUSSEAU/SplashNews.com/Splash/Profimedia
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Georgina Rodriguez (32), zaručnica portugalske nogometne zvijezde Cristiana Ronalda (41), naljutila je portugalske navijače tijekom utakmice s Kolumbijom. Naime, na društvenim mrežama je osvanula njezina fotografija s tribina koja je ubrzo postala hit. Fanovi su primjetili kako Georgina portugalsku zastavu drži naopako, što je izazvalo lavinu optužbi za nepoštivanje zemlje, iako je vjerojatno riječ o nenamjernoj pogrešci.

 

Navijači bez milosti: 'Antonella pobjeđuje'

Komentari na društvenim mrežama nisu imali milosti, a čak su ju uspoređivali i sa Antonellom Roccuzzo (38), suprugom Lionela Messija (39). "Prestanite uspoređivati, Antonella pobjeđuje", "Drži zastavu naopako", "Izraz lica sve govori", neki su od komentara na X-u uoči utakmice šesnaestina finala Svjetskog prvenstva u kojoj će Portugal u Torontu odmjeriti snage s reprezentacijom Hrvatske.

 

Ronaldova zaručnica razbjesnila Portugalce: Zbog detalja s tribina našla se na udaru kritika
Foto: Petter Arvidson/Zuma Press/Profimedia

Podsjetimo se, Ronaldo i Georgina upoznali su se 2016. godine u Madridu, kada ju je Ronaldo uočio u trgovini modne kuće Gucci, gdje je Rodriguez tada radila. Ona je taj trenutak opisala kao čaroban, a Ronaldo je priznao kako je s vremenom shvatio da je ona žena njegovog života. Vezu su potvrdili 2017. godine na dodjeli FIFA-inih nagrada, a zaruke su objavili u kolovozu prošle godine.

 

Georgina RodríguezCristialno RonaldoSvjetsko Prvenstvo 2026.Portugal
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