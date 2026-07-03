Ronaldova zaručnica razbjesnila Portugalce: Zbog detalja s tribina našla se na udaru kritika

Georgina Rodriguez (32), zaručnica portugalske nogometne zvijezde Cristiana Ronalda (41), naljutila je portugalske navijače tijekom utakmice s Kolumbijom. Naime, na društvenim mrežama je osvanula njezina fotografija s tribina koja je ubrzo postala hit. Fanovi su primjetili kako Georgina portugalsku zastavu drži naopako, što je izazvalo lavinu optužbi za nepoštivanje zemlje, iako je vjerojatno riječ o nenamjernoj pogrešci.

Georgina Rodríguez presente en el estadio apoyando a Cristiano Ronaldo y a Portugal ✨️✨️#Mundial2026 pic.twitter.com/LB83ZUanLE — Javier ⚽️ Hernández (@xavienjoy) June 27, 2026

Navijači bez milosti: 'Antonella pobjeđuje'

Komentari na društvenim mrežama nisu imali milosti, a čak su ju uspoređivali i sa Antonellom Roccuzzo (38), suprugom Lionela Messija (39). "Prestanite uspoređivati, Antonella pobjeđuje", "Drži zastavu naopako", "Izraz lica sve govori", neki su od komentara na X-u uoči utakmice šesnaestina finala Svjetskog prvenstva u kojoj će Portugal u Torontu odmjeriti snage s reprezentacijom Hrvatske.

Foto: Petter Arvidson/Zuma Press/Profimedia

Podsjetimo se, Ronaldo i Georgina upoznali su se 2016. godine u Madridu, kada ju je Ronaldo uočio u trgovini modne kuće Gucci, gdje je Rodriguez tada radila. Ona je taj trenutak opisala kao čaroban, a Ronaldo je priznao kako je s vremenom shvatio da je ona žena njegovog života. Vezu su potvrdili 2017. godine na dodjeli FIFA-inih nagrada, a zaruke su objavili u kolovozu prošle godine.