Rođendansko iznenađenje: Neda Ukraden skinula se u badić i pokazala slavljeničku tortu

Regionalna glazbena zvijezda Neda Ukraden proslavila je 75. rođendan u krugu najmilijih, a slavlje je podijelila i sa svojim brojnim pratiteljima na društvenim mrežama. Mnogi su pohvalili njenu modnu kombinaciju i odmjereni nakit.

Foto: Instagram

“Danas slavim ljubav, radost i zahvalnost – Bogu i svima koji su mi pružili ljubav i podršku da se danas, sretna i okružena mojim najmilijima, radujem”, napisala je pjevačica u emotivnoj objavi, uz zahvalu na brojnim čestitkama.

Foto: Instagram

Među fotografijama s proslave posebno se istaknula ona u kojoj Neda pozira u kupaćem kostimu, pokazujući vitku figuru i sjajnu formu, što je izazvalo niz pozitivnih reakcija. Fanovi su je preplavili komplimentima, poručivši joj da izgleda “bolje nego ikad”.

Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović se vraća u ring, na sučeljavanju bilo vrlo napeto