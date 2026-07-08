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Reality zvijezda objavila sretnu vijest, čestitke pristižu sa svih strana

Reality zvijezda objavila sretnu vijest, čestitke pristižu sa svih strana
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Bivša starleta Simona Mijoković na društvenim je mrežama čestitala šesti rođendan svojoj kćerki Zvjezdani uz opis "Moja 'najdraža nogica' ima danas rodendan"

8.7.2026.
14:07
Hot.hr
Marko Lukunic/PIXSELL
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Nekadašnja starleta Simona Mijoković (42) danas je uspješna autorica koja je svoj život posvetila vjeri i obitelji. Na društvenim je mrežama čestitala rođendan šestogodišnjoj kćerkici rekavši: "Moja 'najdraža nogica' ima danas rodendan. Marija Goretti kojoj si posvećena - zagovorom patera Zvjezdana darovana!" Objava je skupila 2.6 tisuća lajkova te gotovo 400 komentara. Čestitke su pristizale na sve strane, a ni otac malene Zvjezdane, Stanislav Mijoković, nije krio oduševljenje: "Naša ljubljena Zvjezdana toliko dobra i blaga! Puna ljubavi vole te tvoj tata i mama Sretan i Blagoslovljen rođendan Ljubavi naša." 

Reality zvijezda objavila sretnu vijest, čestitke pristižu sa svih strana
Foto: Facebook

Sretna obitelj

Simona ima ukupno petero djece, četvero ih je dobila sa sadašnjim mužem Stanislavom Mijokovićem, sinove Michaela i Joshuu te kćeri Amaliju i Zvjezdanu. Najstariju kćer, Gabrijelu, je dobila s bivšim mužem Antom GotovcemU lipnju 2025. Gabrijela je sa 19 godina rodila sina te je Simona u 42-oj godini postala ponosna baka.

Reality zvijezda objavila sretnu vijest, čestitke pristižu sa svih strana
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Život u vjeri

Nakon što je početkom 2000-ih privukla veliku pozornost javnosti, Simona je tijekom godina napravila zaokret u životu te se posvetila vjeri, obitelji i književnom radu. 2025. je izbacija knjigu u kojoj piše o svojem preobraćenju. Otvoreno govoreći o svojim padovima i unutarnjim borbama, Simona priznaje da se iza prividnog sjaja skrivala duboka čežnja za ljubavlju, koju je tražila na pogrešnim mjestima. Prošle je godine na proslavi 41. rođendana rekla: "Danas slavim 41 godinu zemaljskog rođendana, a hodim prema 14 godini duhovnog rođendana. "Dar je znati da te je Bog želio i želi u ovoj dolini suza. Ali veći je dar kada si svjesna da je ipak sve ovo samo prolazno. Da unatoč svemu što si prošla znaš da si Voljena! I kada si lutala među onima koji Ga odbaciše bila si prihvaćena od onih koji su Mu otvorili srce", a u duhu vjere je otkrila "9 dana molila sam svaki dan 33 krunice Božanskog Milosrda!" nakon toga je rodila malenu Zvjezdanu.

Reality zvijezda objavila sretnu vijest, čestitke pristižu sa svih strana
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Simona G. MijokovićSimona GotovacSimona Gotovac MijokovićSimona MijokoviĆAnte GotovacStanislav Mijoković
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