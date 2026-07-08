Reality zvijezda objavila sretnu vijest, čestitke pristižu sa svih strana

Nekadašnja starleta Simona Mijoković (42) danas je uspješna autorica koja je svoj život posvetila vjeri i obitelji. Na društvenim je mrežama čestitala rođendan šestogodišnjoj kćerkici rekavši: "Moja 'najdraža nogica' ima danas rodendan. Marija Goretti kojoj si posvećena - zagovorom patera Zvjezdana darovana!" Objava je skupila 2.6 tisuća lajkova te gotovo 400 komentara. Čestitke su pristizale na sve strane, a ni otac malene Zvjezdane, Stanislav Mijoković, nije krio oduševljenje: "Naša ljubljena Zvjezdana toliko dobra i blaga! Puna ljubavi vole te tvoj tata i mama Sretan i Blagoslovljen rođendan Ljubavi naša."

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Sretna obitelj

Simona ima ukupno petero djece, četvero ih je dobila sa sadašnjim mužem Stanislavom Mijokovićem, sinove Michaela i Joshuu te kćeri Amaliju i Zvjezdanu. Najstariju kćer, Gabrijelu, je dobila s bivšim mužem Antom Gotovcem. U lipnju 2025. Gabrijela je sa 19 godina rodila sina te je Simona u 42-oj godini postala ponosna baka.

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Život u vjeri

Nakon što je početkom 2000-ih privukla veliku pozornost javnosti, Simona je tijekom godina napravila zaokret u životu te se posvetila vjeri, obitelji i književnom radu. 2025. je izbacija knjigu u kojoj piše o svojem preobraćenju. Otvoreno govoreći o svojim padovima i unutarnjim borbama, Simona priznaje da se iza prividnog sjaja skrivala duboka čežnja za ljubavlju, koju je tražila na pogrešnim mjestima. Prošle je godine na proslavi 41. rođendana rekla: "Danas slavim 41 godinu zemaljskog rođendana, a hodim prema 14 godini duhovnog rođendana. "Dar je znati da te je Bog želio i želi u ovoj dolini suza. Ali veći je dar kada si svjesna da je ipak sve ovo samo prolazno. Da unatoč svemu što si prošla znaš da si Voljena! I kada si lutala među onima koji Ga odbaciše bila si prihvaćena od onih koji su Mu otvorili srce", a u duhu vjere je otkrila "9 dana molila sam svaki dan 33 krunice Božanskog Milosrda!" nakon toga je rodila malenu Zvjezdanu.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL