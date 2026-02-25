Ma čekaj, je li ovo moguće? Nećete vjerovati kako je suprug Simone Mijoković izgledao u mladosti

Stanislav Mijoković, suprug bivše manekenke Simone Mijoković (41), ovih je dana izazvao pravu malu buru na društvenim mrežama nakon što je na Facebooku objavio fotografiju iz svoje mladosti. Objavom je iznenadio brojne pratitelje, a reakcije su stizale sa svih strana.

Na fotografiji, koja je u kratkom roku prikupila mnoštvo lajkova i komentara, Stanislav pozira u izdanju kakvo mnogi dosad nisu imali priliku vidjeti. Nabildan, preplanulog tena i s gustom, bujnom kosom, samouvjereno stoji pred objektivom, a sam se, u šali, usporedio i s legendarnim glumcem Sylvester Stallone u njegovim najboljim danima akcijske slave.

"Da, da, to je Stanislav kad sam glumio u Rambu", napisao je

Posebno je zanimljivo koliko je fotografija iznenadila javnost, budući da je Stanislav danas poznat po potpuno drugačijem, smirenijem i povučenijem imidžu.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, Simona i suprug Stanislava, za kojega se udala 2016. godine, imaju četvero zajedničke djece, sinove Michaela i Joshuu te kćeri Amaliju i Zvjezdanu, a sada svi zajedno žive u Linzu. Simona iz braka s Antom Gotovcem ima kćer Gabrielu.

