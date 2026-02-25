FREEMAIL
ŠOKIRAO JAVNOST /

Ma čekaj, je li ovo moguće? Nećete vjerovati kako je suprug Simone Mijoković izgledao u mladosti

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Fotografija je na društvenim mrežama postala pravi hit

25.2.2026.
13:11
Hot.hr
Davor Puklavec/PIXSELL
Stanislav Mijoković, suprug bivše manekenke Simone Mijoković (41), ovih je dana izazvao pravu malu buru na društvenim mrežama nakon što je na Facebooku objavio fotografiju iz svoje mladosti. Objavom je iznenadio brojne pratitelje, a reakcije su stizale sa svih strana.

Na fotografiji, koja je u kratkom roku prikupila mnoštvo lajkova i komentara, Stanislav pozira u izdanju kakvo mnogi dosad nisu imali priliku vidjeti. Nabildan, preplanulog tena i s gustom, bujnom kosom, samouvjereno stoji pred objektivom, a sam se, u šali,  usporedio i s legendarnim glumcem Sylvester Stallone u njegovim najboljim danima akcijske slave. 

"Da, da, to je Stanislav kad sam glumio u Rambu", napisao je 

Posebno je zanimljivo koliko je fotografija iznenadila javnost, budući da je Stanislav danas poznat po potpuno drugačijem, smirenijem i povučenijem imidžu. 

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Podsjetimo, Simona i suprug Stanislava, za kojega se udala 2016. godine, imaju četvero zajedničke djece, sinove Michaela i Joshuu te kćeri Amaliju i Zvjezdanu, a sada svi zajedno žive u Linzu. Simona iz braka s Antom Gotovcem ima kćer Gabrielu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Stanislav MijokovićSimona MijokoviĆVremeplov
