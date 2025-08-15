Priscilla Presley na meti teških optužbi: Navodno isključila aparate kćeri zbog nasljedstva

U Los Angelesu je ovoga tjedna podnesena tužba protiv Priscille Presley, udovice legendarnog pjevača Elvisa Presleyja, u kojoj je dvoje bivših poslovnih partnera optužuje za prijevaru, kršenje ugovora i niz drugih građanskih prekršaja. Brigitte Kruse i Kevin Fialko tvrde kako je 80-godišnja Priscilla željela osigurati potpunu kontrolu nad Elvisovim naslijeđem – čak i pod cijenu života vlastite kćeri, Lise Marie Presley, prenosi NBC News.

Foto: Profimedia

Prema navodima iz tužbe, Lisa Marie je u to vrijeme planirala ukloniti majku s mjesta glavnog upravitelja obiteljske zaklade, što bi Priscillu isključilo iz izravnog odlučivanja o imovini poput Gracelanda i Promenade Trusta. Tužitelji tvrde da je situacija kulminirala 10. siječnja 2023., kada su majka i kći zajedno prisustvovale dodjeli Zlatnih globusa, iako je Lisa bila narušenog zdravlja.

Foto: Profimedia

Nekoliko dana kasnije Lisa Marie je primljena u bolnicu, a u tužbi se navodi kako je Priscilla, unatoč kćerinoj izričitoj želji da joj se život održi, donijela odluku o isključivanju s aparata svega nekoliko sati nakon prijema.

Kruse i Fialko, koji su s Priscillom surađivali godinama na projektima vezanima uz Elvisovu ostavštinu, tvrde kako je ona, nakon što su joj pomogli financijski se stabilizirati 2023. godine, naglo prekinula suradnju i uskratila im naknadu za film Priscilla. U tužbi se čak navodi da je tjedan dana nakon Lisine smrti, prije sprovoda, u svom domu izjavila: “Ja sam kraljica, ja vodim Graceland.”

Foto: Profimedia

Odvjetnik Priscille Presley, Marty Singer, nazvao je optužbe “jednim od najsramotnijih i najapsurdnijih slučajeva” koje je vidio u karijeri, uvjeren da će biti odbačen. Dodao je kako unuka Riley Keough, kći Lise Marie, “stoji iza svoje bake 100 posto” te je, prema njegovim riječima, “zgrožena ovim okrutnim pokušajem da se uništi život njezine bake”.

Elvis i Priscilla Presley bili su u braku od 1967. do 1973. godine. Elvis je preminuo 16. kolovoza 1977. u dobi od 42 godine, a Priscilla danas ima 80 godina.

