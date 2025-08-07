Princ Andrew u prvoj godini braka spavao s 12 žena, a tijekom života s više od tisuću

Iako danas gotovo u potpunosti odsutan iz javnog života, princ Andrew (65) i dalje nosi titulu vojvode od Yorka i ostaje formalno član britanske kraljevske obitelji – no uloga koju je nekada imao više ne postoji. Nekoć viđen kao važan predstavnik krune i drugi sin kraljice Elizabete II i princa Philipa, Andrew je s godinama pao u nemilost javnosti i same obitelji, dok povjesničar Andrew Lownie u svojoj novoj knjizi Entitled: The Rise and Fall of the House of York iznosi niz ozbiljnih tvrdnji o braku princa Andrewa i Sarah Ferguson, poznate kao Fergie. Prema njegovim navodima, brak koji je započeo raskošnim vjenčanjem 1986. godine vrlo se brzo pretvorio u niz međusobnih prevara i problema.

Sarah Ferguson navodno je već nekoliko tjedana nakon vjenčanja shvatila da s Andrewom nema dovoljno zajedničkog te da brak nije ono što je očekivala.

Foto: Profimedia

U isto vrijeme, Andrew je zbog svojih vojnih obaveza često bio odsutan, a Lownie tvrdi da su oboje tada počeli tražiti pažnju izvan braka.

Prema tvrdnjama bivšeg vozača, princ Andrew imao je intimne odnose s više od 12 različitih žena tijekom prve godine braka. Lownie također navodi da je ukupna brojka žena s kojima je princ bio u seksualnim odnosima tijekom života navodno veća od tisuću. Među njima su, navodi se, bile i glumice iz filmova za odrasle, političke osobe, djelatnice noćnih klubova i konobarice.

Foto: Profimedia

Jedna djevojka (20) izjavila je da joj je princ Andrew rekao kako ima otvoreni brak te da je od nje tražio seksualne odnose bez granica. Tvrdi da ju je iskoristio kako bi ostvario svoje fantazije i zatim se povukao iz odnosa. Posebno se ističe situacija iz 2006. godine kada je princ Andrew predstavljao britansku kraljevsku obitelj na dijamantnom jubileju kralja Tajlanda.

Sarah je pokušala iskoristiti kraljevski status?

Prema knjizi, tada je zatražio da mu u hotelsku sobu dođe više od 40 žena. Svjedoci navode da su žene ulazile i izlazile jedna za drugom, a nekim danima ih je bilo i po deset. Andrew i Fergie upoznali su se 1985. godine, a zaručili već godinu kasnije. Iako je Sarah već bila poznata članovima kraljevske obitelji, Lownie tvrdi da kraljica Elizabeta nije imala dobar dojam o njoj. Navodno je jednom rekla:

''Zar ta djevojka nikada ne prestaje pričati?'', dok je princ Philip smatrao da Fergie pokušava iskoristiti kraljevski status. Osoblje u kraljevskim rezidencijama također je navodno bilo nezadovoljno njezinim ponašanjem. Par bi se znao vraćati s večernjih izlazaka i tražiti da im se pripremaju jela usred noći, bez obzira na to što je osoblje radilo od ranog jutra. Tijekom boravka u francuskom skijalištu Méribel, Fergie je, navodi se, tražila od sobarica da je oslovljavaju s gospo i da joj se klanjaju, a znala bi i otkazati obrok nakon što su satima kuhale jer bi se predomislila i odlučila jesti u restoranu.

Foto: Profimedia

Ni princ Andrew ni Sarah Ferguson do sada nisu komentirali tvrdnje iznesene u knjizi. Buckinghamska palača i službeni predstavnici obitelji York također se nisu oglasili.

Podsjetimo, Andrew je 2020. godine bio prisiljen povući se iz javnih dužnosti nakon što je postalo poznato da je bio povezan s američkim milijarderom i osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom. Protiv njega je bila pokrenuta i građanska tužba zbog seksualnog zlostavljanja maloljetnice, a što je kasnije riješeno nagodbom izvan suda. Upravo je to dodatno utjecalo na njegov ugled i položaj u kraljevskoj obitelji.

